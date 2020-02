Probabili formazioni Napoli Torino/ Quote: Zaza o Verdi al fianco di Belotti?

Si giocherà questa sera tra le mura del San Paolo e alle ore 20.45, la sfida tra Napoli e Torino, valida per la 26^ giornata del Campionato di Serie A: andiamo dunque ad esaminarne le probabili formazioni fissate dai due allenatori. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Gattuso come di Longo per le probabili formazioni di Napoli Torino, contando che a nessuno dei due oggi sarà concessa alcuna leggerezza. In primis certo al tecnico granata: preso il posto di Mazzarri, per il momento Logo non ha ancora portato al riscatto la squadra granata, che torna oggi in campo con ben 5 KO di fila alle spalle e un match ancora da recuperare col Parma. Non di meno comunque anche per il tecnico dei campani, che dopo la buona prova in Champions league con il Barcellona certo non può rallentare. Andiamo dunque a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo conto però anche del pronostico fissato per questo match di Serie A, ecco che al San Paolo non esitiamo a vedere favoriti al successo proprio i campani. Anche il portale snai per l’1×2 ha fissato a 1.50 la vittoria del Napoli, contro il più elevato 6.75 segnato in favore del Torino: il pari vale invece 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Torino, Gattuso certo non rinuncerà all classico 4-3-3, dove però come abbiamo ricordato ieri, mancherà Dries Mertens, vittima di un piccolo infortuno alla caviglia. Senza il belga non ci sarà une ballottaggio per l’attacco, con Milik confermato in prima punta: pronti al suo fianco Insigne e Callejon, ma non escludiamo un lancio dal 1^ per Elmas e Politano. Per la mediana il punto fermo del tecnico sarà poi Diego Demme: al suo fianco ecco poi Fabian Ruiz e Zielinski, ma non sono da escludere ballottaggi, anche con Allan. Si va verso la riconferma poi di Maksimovic al centro della difesa campana, visto che Koulibaly non è ancora in forma: con lui ecco stasera Manolas e la coppia Di Lorenzo-Rui a lati.

LE SCELTE DI LONGO

Pronto invece il 3-5-1-1 per Longo e i granata, che pure si presenteranno in campo al San Paolo a ranghi praticamente al completo (fanno eccezione appena gli acciaccati Berenguer e Millico). Pronti dunque dal primo minuto in difesa Izzo, N’Koulou e Lyanco, mentre in mediana le maglie paiono già in mano di Lukic, Rincon e Baselli: De Silvestri e Ansaldi saranno titolari in corsia. Attenzione però a non escludere un passaggio a centrocampo a quattro come già occorso in passato. In ogni caso in attacco saranno confermati Belotti e Verdi, naturalmente dal primo minuto: attenzione però a Simone Zaza, che scalpita dalla panchina.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso

TORINO (3-5-1-1): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 4 Lyanco; 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi; 24 Verdi; 9 Belotti All. Longo.



