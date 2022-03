Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv: dubbi sulla trequarti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Udinese ci parlano naturalmente della partita che si giocherà domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona per la trentesima giornata di Serie A, altro esame delicato per i partenopei di Luciano Spalletti sulla strada verso il sogno scudetto. Dopo la sconfitta contro il Milan, la reazione è stata eccellente e ha portato alla vittoria sul difficile campo del Verona, ma adesso bisogna evitare di scivolare in una partita sulla carta più facile, come è già successo troppe volte al Napoli nel corso di questo campionato.

DIRETTA/ Napoli Udinese (risultato finale 2-1) video: Osimhen ribalta i friulani

L’Udinese di Gabriele Cioffi arriva invece dal beffardo pareggio contro la Roma, dopo essere stata in vantaggio praticamente per tutta la partita: per i bianconeri friulani è stato comunque un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo della salvezza, che sembra vicino e naturalmente lo sarebbe ancora di più se l’Udinese riuscisse a tornare da Napoli con un risultato positivo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Udinese.

Probabili formazioni Napoli Udinese/ Quote: Insigne torna titolare (Serie A)

NAPOLI UDINESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Udinese sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Udinese, si annuncia per Luciano Spalletti la rosa in gran parte al completo, pur con le assenze di Meret, Malcuit e Petagna, nessuno dei quali sarebbe stato d’altronde titolare. Confermando il tradizionale modulo 4-2-3-1, in difesa non ci aspettiamo alcuna sorpresa e di conseguenza schieriamo Ospina in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui da destra a sinistra.

DIRETTA/ Udinese Roma (risultato finale 1-1): rigore di Pellegrini nel recupero!

Anche a centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Lobotka e Fabian Ruiz, anche se a dire il vero c’è speranza anche per Zambo Anguissa in caso di modulo 4-3-3; l’ipotesi più probabile è tuttavia quella con tre uomini sulla linea della trequarti, con Politano, Elmas e Lozano in corsa per la maglia da ala destra, Zielinski in posizione centrale e capitan Insigne a sinistra, tutti a sostegno del centravanti che sarà naturalmente Osimhen.

LE MOSSE DI CIOFFI

Sul fronte friulano, ecco che nelle probabili formazioni di Napoli Udinese l’unico assente per mister Gabriele Cioffi sarà Perez, bloccato da una distorsione alla caviglia. Di conseguenza, nella difesa a tre prevista nel solito modulo 3-5-2 ecco che i titolari davanti al portiere Silvestri dovrebbero essere Rodrigo Becao, Marì in posizione centrale e Zeegelaar, che appare favorito su Nuytinck.

A centrocampo ecco Molina esterno destro, poi sono in ballottaggio Arslan e Makengo per affiancare Walace e Pereyra nel cuore della folta mediana a cinque dell’Udinese, che sarà completata da Udogie come esterno sinistro. Infine, nella coppia d’attacco i favoriti sono i classici titolari Deulofeu e Beto, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Success.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; R. Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA