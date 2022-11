Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv: quanto turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Udinese ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona nella quindicesima giornata di Serie A sarà l’ultimo impegno dell’anno solare 2022 per Luciano Spalletti e Andrea Sottil. Sotto i riflettori naturalmente il Napoli, che martedì ha sofferto ma infine vinto contro l’Empoli, sfatando così una sorta di tabù e rendendo sempre più concreta la propria fuga verso l’obiettivo più grande, uno scudetto che entrerebbe a pieno titolo nella storia del calcio come il primo dopo oltre 30 anni e senza Maradona per il Napoli.

L’Udinese invece arriva dal pareggio sul campo dello Spezia: per i bianconeri la classifica è eccellente, però è anche vero che il merito è tutto di un meraviglioso inizio di campionato, perché adesso l’Udinese non vince da oltre un mese. Tornare al successo proprio a Napoli non sarà affatto facile, però è anche vero che la pressione è tutta dall’altra parte, mentre in caso di impresa l’Udinese passerebbe tutte le feste in zona europea e potrebbe sognare in grande per il 2023. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Udinese.

NAPOLI UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE MOSSE DI SPALLETTI

Si potrebbe tentare in extremis il recupero di Kvaratskhelia, ma nelle probabili formazioni di Napoli Udinese di certo non lo troviamo come titolare per il modulo 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, nel quale davanti al portiere Meret potrebbe esserci un minimo di turnover. A destra in verità c’è sempre Di Lorenzo, mentre al fianco di Kim nella coppia centrale potrebbe toccare a Juan Jesus, con Mario Rui e Olivera in ballottaggio a sinistra; a centrocampo vedremo se toccherà a Zambo Anguissa il riposo, in questo caso Ndombelè potrebbe essere confermato titolare con Lobotka e il ritorno dal primo minuto di Zielinski; infine nel tridente d’attacco ci attendiamo il solito ballottaggio tra Lozano e Politano a destra, Osimhen prima punta e un altro possibile dubbio tra Raspadori ed Elmas a sinistra.

LE SCELTE DI SOTTIL

Sul fronte friulano, ecco invece che le probabili formazioni di Napoli Udinese dovrebbero vedere l’allenatore bianconero Andrea Sottil intenzionato a schierare i suoi undici titolari con un modulo 3-5-2 nel quale davanti al portiere Silvestri potrebbero esserci Perez, Bijol ed Ebosse per formare la difesa a tre; folta linea a cinque invece nel centrocampo dell’Udinese, nel quale potremmo immaginare titolari dal primo minuto da destra andando verso sinistra Pereyra, Samardzic, Walace perno centrale, Makengo ed Udogie; infine in attacco potrebbe tornare fra gli undici Beto, che proviamo quindi ad indicare favorito nel ballottaggio con Success per affiancare la certezza dell’attacco friulano, che è naturalmente Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.











