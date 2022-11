Probabili formazioni Napoli Udinese/ Quote, Lozano gioca con Politano? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Udinese parliamo del match che, ovviamente al Diego Armando Maradona, si gioca alle ore 15:00 di sabato 12 novembre, valido per la 15^ giornata di Serie A 2022-2023 che è anche l’ultima prima della sosta per i Mondiali. Battendo l’Empoli, il Napoli nel turno infrasettimanale ha collezionato la decima vittoria consecutiva in campionato; soprattutto ha allungato a 8 i punti di vantaggio sul Milan, dunque una fuga vera e propria con una seconda parte di stagione che potrebbe essere trionfale per Luciano Spalletti, riportando uno scudetto che la piazza attende da 33 anni.

L’Udinese non sa più vincere: fermata anche dallo Spezia, ha rallentato decisamente la marcia e chiaramente, pur se la classifica resta ottima rispetto alle premesse, c’è un po’ di delusione per quello che sarebbe potuto essere mantenendo anche solo una velocità di crociera simile a quella delle sei vittorie in serie. Adesso comunque la salvezza dovrebbe essere cosa fatta, ma Andrea Sottil vuole tornare a divertirsi; aspettando di scoprire cosa succederà tra poche ore in campo, diamo un rapido sguardo alle scelte che i due allenatori potrebbero operare per il Maradona, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Napoli Udinese, la partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 6,25 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

GLI 11 DI SPALLETTI

In Napoli Udinese dovremmo vedere qualcosa di diverso da parte di Spalletti: in difesa per esempio potrebbero tornare titolari Mathias Olivera sulla corsia sinistra così come Juan Jesus in mezzo, a fare coppia con Kim Min-Jae (ovviamente a protezione dell’ex Meret) e con la conferma di Di Lorenzo come terzino destro. Anche a centrocampo si cambia: potrebbe rimanere fuori Zambo Anguissa ma tutto porta a pensare che in panchina finirà Ndombélé, titolare contro l’Empoli e che invece per oggi pomeriggio ridarà spazio a Zielinski, mezzala sul centrosinistra con il camerunense sull’altro lato del campo e Lobotka che ancora una volta si occuperà della cabina di regia. Poi vedremo un tridente che potrebbe essere modificato: Kvaratskhelia darà probabilmente forfait, quindi a sinistra potrebbe giocare ancora Raspadori oppure essere destinato Lozano con Politano titolare a destra, l’ex Sassuolo entra anche nel ballottaggio per il ruolo di prima punta con Osimhen (che resta nettamente favorito) e Giovanni Simeone.

LE SCELTE DI SOTTIL

Non ha troppe scelte a disposizione Sottil per Napoli Udinese: Rodrigo Becao è sempre ai box insieme a Makengo, Masina e probabilmente Udogie. In difesa sono certi del posto il portiere Marco Silvestri, poi Nehuen Perez e Bijol che si piazzerà al centro; il ballottaggio riguarda Nuytinck, che è stato titolare contro lo Spezia, ed Ebosele che invece questa volta potrebbe prendersi la maglia. Per quanto riguarda le corsie laterali, la sensazione è che al netto del recupero di Udogie a giocare siano ancora gli stessi, quindi Pereyra che in questa stagione sta facendo stabilmente l’esterno e poi Ebosse, che occuperà la sinistra del campo. Vedremo chi agirà a centrocampo, ma qui il favorito per la regia resta Walace (rispetto a Jajalo) con Lovric e Arslan che invece sarebbero impiegati come mezzali; per quanto riguarda il tandem offensivo, Beto potrebbe tornare a prendersi un posto da titolare nonostante renda di più quando viene impiegato a gara in corso, sicuro di giocare è invece Deulofeu che il Napoli ha cercato a lungo in estate.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

UDINESE (3-5-2): M. Silvestri; N. Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosele; Beto, Deulofeu. Allenatore: Andrea Sottil











