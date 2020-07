Probabili formazioni Napoli Udinese/ Quote, Meret o Ospina tra i pali? (Serie A)

Si giocherà questa sera alle ore 19.30 e tra le mura del San Paolo la sfida bollente prevista tra Napoli e Udinese, valida nella 34^ giornata della Serie A: andiamo allora a controllare quali saranno le mosse di Gattuso come di Gotti per le probabili formazioni di quesa partita che promette grandi emozioni. E’ infatti scontro che i friulani non possono perdere: dopo anche il pareggio rimediato con la Lazio nella precedente giornata di campionato, i bianconeri sono saliti fino alla 15^ posizione in classifica e con 36 punti sono davvero a un passo dalla salvezza. Pure però anche per Gattuso l’incontro di questa sera è speciale e certo al tecnico campano non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Napoli Udinese. Dopo due pareggi di fila, i campani devono dare una reazione forte e fare propri punti decisivi nella zona UEFA della classifica di campionato. Ci attenderà dunque di certo un match infuocato: andiamo allora subito a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match al San Paolo tra Napoli e Udinese poi non esitiamo a concedere proprio agli azzurri il favore del pronostico. Troviamo conferma della previsione anche nelle quote che la Snai ha diramato nell’1×2 del match: qui infatti la vittoria dei campani è stata data a 1.53, contro il più elevato 6.00 segnato per il successo dei friulani, mentre il pareggio ha meritato la valutazione di 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Udinese chiaramente Gattuso non rinuncerà al classico 4-3-3 come modulo: qui però potrebbero accedersi alcuni ballottaggi interessanti. Il primo arriva poi già in difesa, per la recisione dalla porta, dove è duello tra il titolare Ospina e l’ex del match Meret per il posto da titolare. Di fronte in difesa ricordiamo poi che questa sera, per forza di cose mancherà Di Lorenzo fermato dalla giustizia sportiva dopo l’incontro con il Bologna: sarà dunque Hysaj a collocarsi a destra del reparto difensivo, con Mario Rui a sinistra e la coppia Manolas-Koulibaly titolare al centro (anche se Maksimovic scalpita). Sono poi ballottaggi aperti anche nella mediana, anche se alla vigilia del fischio d’inizio prende quota l’ipotesi che vede titolari dal primo minuto Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco non esitiamo a concedere le maglie da titolari a Insigne e Mertens ma a sinistra è lotta tra Politano e Callejon per un posto dal primo minuto.

LE SCELTE DI GOTTI

Sarà invece il 3-5-2 il modulo di partenza di Gotti per le probabili formazioni di Napoli e Udinese: qui però sarà certa l’assenza di Stefano Okaka, squalificato dopo l’ultima sfida di campionato con la Lazio. Senza dunque l’attaccante ex Watford, ecco che dovrebbe essere Nestorovski il titolare in avanti (Teodroczyk si è fermato per un trauma al ginocchio), in compagnia di Lasagna, tra i bomber più prolifici di questa seconda parte del campionato. Nella mediana a cinque si fanno avanti poi dal primo minuto De Paul, Walace e Fofana al centro del reparto, con Sema e Stryger Larsen come prime ipotesi in corsia: non scordiamo però che dalla panchina sono possibili soluzioni differenti, anche se Jajalo si dovrà fermare in infermeria. Sono poi maglie confermate nella difesa dell’Udinese: qui infatti dovrebbe venire concessa nuova fiducia a Rodrigo Becao e Samir, come pure a Nuytinck, anche se scalpitano dalla panchina Troost Ekong, Zeegelar e lo stesso De Maio.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 F.Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 3 Samir, 17 Nuytnick; 19 S. Larsen, 10 De Paul, 11 Walace, 6 Fofana, 12 Sema; 15 Lasagna, 30 Nestorovski All.Gotti



