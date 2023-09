PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE/ Quote, per Sottil è emergenza! (Serie A, oggi 27 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: GLI ASSENTI

Le probabili formazioni di Napoli Udinese presentano un impressionante elenco di assenti per gli ospiti friulani. Non tutto è perfetto nemmeno per Rudi Garcia, che deve rinunciare al portiere di riserva Gollini, ma soprattutto a due difensori, cioè Rrahmani per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e Juan Jesus che ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, ma non c’è paragone con l’impressionante elenco di assenti per lo sfortunato Andrea Sottil.

Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv: emergenza friulana (Serie A 2023-2024, 6^ giornata)

L’Udinese infatti deve rinunciare a Padelli per noie muscolari; problemi simili per Kabasele, fermato invece da una elongazione muscolare; ecco poi Masina, che soffre di un problema a un legamento sotto la pianta del piede; più serio l’infortunio dello sfortunato Ebosse, che ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro; altri stop gravi sono quelli di Ehizibue e per la lesione del legamento crociato anteriore e Deulofeu, ancora bloccato dall’infortunio al ginocchio destro della scorsa stagione. L’elenco continua con Brenner che ha riportato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra, Vivaldo che accusa un trauma distorsivo al ginocchio ed infine Davis, per il quale si parla di un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) highlights: Bonaventura, gol e assist! (Serie A, 24 settembre 2023)

CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Udinese ci conducono alla partita che va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre, per la sesta giornata di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia non vincono da tre giornate: a Bologna hanno anche sbagliato un rigore e hanno chiuso sullo 0-0, per Rudi Garcia sono già tempi difficili nel tentativo di trovare la quadratura del cerchio e ridare lustro a una squadra che, per quanto si potesse anche ipotizzare, sta deludendo le attese e non confermando il dominio che aveva attuato nello scorso campionato.

Non sta molto meglio l’Udinese, che l’anno scorso di questi tempi aveva aperto la sua striscia vincente: oggi invece i friulani sono a zero successi e arrivano dal ko interno contro la Fiorentina, la classifica è complicata e Andrea Sottil deve fare i conti con una rosa decimata. Scopriremo quello che succederà al Diego Armando Maradona, per il momento però dobbiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Udinese.

DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato finale 0-2): il sigillo di Bonaventura! (Serie A, 24 settembre 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni di Napoli Udinese, andiamo adesso a studiare il pronostico su questa partita valida per la 6^ giornata di Serie A, con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,37 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 8,00 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE SCELTE DI GARCIA

Per Rudi Garcia Napoli Udinese inizia con una difesa alla quale mancano i due centrali titolari: toccherà ancora a Ostigard e Natan piazzarsi a protezione di Meret – uno degli ex di questa partita – mentre Mario Rui dovrebbe avere la meglio su Mathias Olivera a sinistra, con la conferma di Di Lorenzo a completare la difesa. Poi avremo il solito centrocampo: qui scalpita Cajuste, ma la sensazione è che invece il tecnico francese voglia certezze e dunque possa puntare ancora su Zambo Anguissa e Zielinski come mezzali, con la consueta regia di Lobotka. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Osimhen deve farsi perdonare il rigore sbagliato e forse anche la reazione al momento della sostituzione, Kvaratskhelia va a caccia della forma migliore e a destra c’è il solito testa a testa tra Politano e Raspadori, dal quale stasera a sorpresa potrebbe anche uscire il terzo nome che sarebbe quello di Lindstrom.

LE MOSSE DI SOTTIL

Come detto Sottil ha tantissimi assenti: in Napoli Udinese ovviamente si affida al solito 3-5-2 e potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta del fine settimana. In porta andrà Marco Silvestri, davanti a lui Nehuen Perez e due giovani come Bijol (già navigato dall’ottimo campionato scorso) e Thomas Kristensen. A destra Ebosele potrebbe riposarsi, almeno inizialmente, per lasciare spazio a un altro giovane e cioè Joao Ferreira, sull’altro versante invece il favorito sembra in questo momento Zemura. In mezzo il chiacchieratissimo Samardzic (per le note vicende di calciomercato, che alla fine l’hanno confermato all’Udinese) con il playmaker Walace e Lovric che giocherà come altra mezzala; davanti la certezza appare Thauvin, mentre abbiamo un ballottaggio tra Success e Lucca (che contro la Fiorentina ha sbagliato un incredibile gol a porta vuota) con il primo che questa sera potrebbe avere la maglia da titolare, aspettando il rientro di Deulofeu (ma manca ancora del tempo) e con il giovanissimo Pafundi che potrebbe essere il nome a sorpresa per il reparto offensivo della squadra friulana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

UDINESE (3-5-2): M. Silvestri; N. Perez, Bijol, T. Kristensen; J. Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success, Thauvin. Allenatore: Andrea Sottil











© RIPRODUZIONE RISERVATA