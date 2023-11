Probabili formazioni Napoli Union Berlino/ Quote: tridente confermato (Champions League, 8 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UNION BERLINO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Union Berlino parliamo della partita che si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 8 novembre: al Diego Armando Maradona è la quarta giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024, per i partenopei c’è la grande occasione di chiudere (anche se non aritmeticamente) il discorso qualificazione e, dopo la vittoria ottenuta a Salerno, il Napoli vuole confermarsi in una sfida a una squadra contro cui due settimane fa ha giocato male, soffrendo e rischiando di lasciare per strada due punti sanguinosi ma alla fine ottenendo una vittoria preziosissima.

L’Union Berlino in questo momento è in crisi nerissima, la serie di sconfitte è impressionante e ormai per la qualificazione agli ottavi ogni discorso è chiuso. Resta in piedi quello per una possibile discesa in Europa League, ma per come si è messa la Bundesliga sarebbe forse più propizio dire addio all’Europa e concentrare ogni sforzo su quella che è diventata un’incredibile corsa alla salvezza. Noi vedremo quello che succederà sul terreno di gioco, intanto proviamo a valutare le scelte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Union Berlino.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Napoli Union Berlino, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quarta giornata nel gruppo C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 7,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UNION BERLINO

LE SCELTE DI GARCIA

Le scelte di Rudi Garcia per Napoli Union Berlino dovrebbero ricalcare quelle viste a Salerno, con qualche modifica: torna titolare Natan, che era squalificato in campionato e di conseguenza sarà al centro della difesa facendo coppia con Rrahmani (davanti a Meret), a destra confermatissimo Di Lorenzo mentre sull’altro versante potremmo avere l’avvicendamento tra Mario Rui e Mathias Olivera, con il portoghese che sarebbe in campo dal primo minuto. In mezzo al campo vedremo Zambo Anguissa schierato sul centrodestra; con lui ci saranno naturalmente Lobotka, che avrà come sempre in mano le chiavi della squadra, e Zielinski che sarà la mezzala di fantasia; nel tridente è ancora indisponibile Osimhen che potrebbe tornare per sfidare il Real Madrid al Santiago Bernabeu, dunque Rudi Garcia sembra intenzionato a confermare Raspadori come punta centrale ma anche i due laterali, vale a dire Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

LE MOSSE DI FISCHER

Sarà un 3-4-3 quello di Urs Fischer in Napoli Union Berlino: ancora in ballottaggio Bonucci che potrebbe lasciare la sua maglia a Jaeckel, quindi davanti a Ronnow avremmo anche Leite e Knoche a completamento della difesa. Potrebbe cambiare in toto la cerniera mediana schierata davanti al reparto arretrato: sabato hanno giocato Laidouni e Kral, questa volta al Maradona potrebbe arrivare il momento di Haberer e di Tousart, giocatore di esperienza che potrebbe essere molto utile in questo momento. Trimmel a destra e Gosens a sinistra sarebbero i due laterali in questo reparto di mezzo; poi, a proposito di esperienza, occhio a Volland che pare pronto a prendere la maglia di David Datro Fofana e guidare l’attacco dell’Union Berlino. In ballottaggio c’è anche Behrens, mentre per le corsie esterne Becker sarà regolarmente schierato a destra con Aaronson che, come laterale tattico, potrebbe agire sulla sinistra dove se la vede con Hollerbach.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UNION BERLINO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

UNION BERLINO (3-4-3): Ronnow; Bonucci, Leite, Knoche; Trimmel, Haberer, Tousart, Gosens; Becker, Volland, Aaronson. Allenatore: Urs Fischer











