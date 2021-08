Probabili formazioni Napoli Venezia/ Diretta tv: poche novità per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si accenderà solo domani al San Paolo e alle ore 20.45 la sfida per il primo turno della Serie A tra Napoli e Venezia ed è dunque tempo di analizzar le probabili formazioni del match. Siamo oltremodo curiosi di scoprire quali saranno le prime mosse di Spalletti come di Zanetti per la sfida di debutto della nuova stagione; pure sono parecchi i punti di domanda che si accendono.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA/ Diretta tv: c'è Edin Dzeko in attacco!

Siamo infatti solo al via del campionato e molti giocatori non hanno ancora raggiunto la condizione ottimale (mentre altro hanno sovraccarichi da smaltire): pure la sessione di calciomercato estiva ancora attiva potrebbe spingere tecnici e società a fare precise scelte a scapito di moduli e schieramenti. E non scordiamo pure che Spalletti è volto nuovo dello spogliatoio campano e non escludiamo che il tecnico abba già preparato alcune nuove soluzioni tattiche, da sperimentare anche a match in corso (come fatto anche in amichevole). Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Venezia.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse e dubbi per le partite della 1^ giornata

DIRETTA NAPOLI VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida di Serie A tra Napoli e Venezia non sarà disponibile in diretta tv ma solo in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per il campionato 2021-22. La partita dunque sarà usufruibile esclusivamente agli abbonati della piattaforma di streaming, disponibile sui dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Napoli Venezia, sulla carta Spalletti dovrebbe dare spazio al 4-2-3-1 visto anche nella precedente stagione, ma non possiamo escludere che l’allenatore viri sul 4-3-3 che pure ha dato ottimi risultati in amichevole nelle ultime settimane. In ogni caso domani sera avremo Meret sicuro tra i pali e pure in difesa il solito duo Manolas-Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui schierati sull’esterno del reparto arretrato. Per il centrocampo irrinunciabili dal primo minuto Fabian Ruiz e Lobotka e sarà Zielinski a schierarsi sulla linea della tre quarti (Demme è fermo in infermeria). In attacco poi mancheranno Mertens e Lozano, fermi ai box, ma avremo dal primo minuto Insigne e Politano, con Osimhen prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN/ Quote: chance per Mandzukic dalla panca?

LE SCELTE DI ZANETTI

Per la prima in Serie A dei lagunari, Zanetti dovrebbe comporre le probabili formazioni di Napoli Venezia con il classico 4-3-3, anche se pure saranno parecchi i giocatori assenti, anche per squalifica. In vista del match di domani, i veneti dovrebbero puntare su Maenpaa tra i pali, e in difesa pure si faranno subito avanti l’ex Milan Caldara, come Ceccaroni e il duo Ebuehi-Schnegg fissato sull’esterno del reparto (Modolo è squalificato). Per il centrocampo sarò poi conferma per Heymans, Crnigoj e Peretz, già visti pochi giorni fa nella sfida di Coppa Italia, mentre nel tridente offensivo domani dovrebbero trovare subito posto Sigurdsson, Forte e Johnsen, ricordato poi che Aramu è fermo per decisione del giudice sportivo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Lobotka, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen All. Zanetti



© RIPRODUZIONE RISERVATA