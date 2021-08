Probabili formazioni Napoli Venezia/ Quote: Zanetti in emergenza

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Venezia presentiamo la partita che stasera sarà valida per la prima giornata di Serie A e che vedrà sfidarsi Luciano Spalletti (un ex della partita) e Paolo Zanetti. Si tratta naturalmente di una sfida impari tra il Napoli, che ha grandi ambizioni e in estate si è preso il lusso di battere anche il Bayern Monaco in una bella amichevole, e il Venezia neo promosso, che di recente ha avuto bisogno dei calci di rigore per battere il Frosinone nella prima uscita in Coppa Italia.

Napoli dunque favorito, ma guai a sottovalutare le insidie del debutto, con il Venezia che farà di tutto per scrivere stasera allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo una piccola pagina di storia: andiamo allora adesso a scoprire le ultime notizie circa moduli e titolari per le probabili formazioni di Napoli Venezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Napoli Venezia: il segno 1 per il successo del Napoli è nettamente favorito ed è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 6,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 11,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Venezia ci dicono che i partenopei, nella prima uscita ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti, dovrebbero schierarsi in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Meret; poi bisognerà fare i conti con le assenze di Ghoulam, Demme e Mertens, ma anche altri giocatori non sono al top, dunque vi sono altri dubbi. In difesa la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui vede Rrahmani come alternativa al greco, reduce da un lieve affaticamento muscolare; in mediana dovrebbero agire Lobotka e Fabian Ruiz; infine sulla trequarti avremo Politano, Zielinski e uno tra Insigne ed Elmas, considerando che Lorenzo ha qualche piccolo acciacco, mentre al centro dell’attacco la prima punta sarà Osimhen.

LE MOSSE DI ZANETTI

Sul fronte veneto, le probabili formazioni di Napoli Venezia purtroppo riservano diversi grattacapi all’allenatore lagunare Paolo Zanetti, che per una trasferta così difficile dovrà rinunciare agli squalificati Vacca, Mazzocchi, Modolo e Aramu e all’indisponibile Lezzerini. Tutto questo premesso, andiamo a disegnare un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Maenpaa in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Ebuhei, Caldara, Ceccaroni e Schnegg; a centrocampo Crnigoj è acciaccato a una mano e dunque dovrebbe essere titolare Fiordilino per affiancare Peretz ed Heymans; un dubbio anche nel tridente d’attacco, dove Sigurdsson e Okereke si contenderanno il posto di ala destra al fianco del centravanti Forte e di Johnsen, che sarà l’ala sinistra.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

A disposizione: Ospina, Rrahmani, Malcuit, Elmas, Petagna, Lozano, Ounas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mertens, Gholam, Demme.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. All. Zanetti.

A disposizione: Felicioli, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Taugourdeau, Crnigoj, Pecile, Busio, Bjarkason, Bocalon, Di Mariano, Okereke.

Squalificati: Vacca, Mazzocchi, Modolo, Aramu.

Indisponibili: Lezzerini.



