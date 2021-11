Probabili formazioni Napoli Verona/ Diretta tv, ben pochi i dubbi di Tudor

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alla ore 18.00 la sfida per la 12^ giornata della Serie A tra Napoli e Verona: vediamo quali saranno le mosse per le probabili formazioni del match. Dopo anche le fatiche di coppa, i campani di Spalletti tornano protagoniste in campionato, ben intenzionati ovviamente proseguire sul trend vincente che li ha visto fin qui grandissimi protagonisti. Contro però un rivale che si annuncia ben ostico, che pure vanta uno stato di forma eccellente come è il Verona.

DIRETTA/ Verona Juventus (risultato finale 2-1) streaming: Montipò blinda la vittoria

La squadra di Tudor sta macinando non solo successi ma prestazioni via via sempre più convincenti, trainata pure da un eccezionale Giovanni Simeone: se ne accorta pure la Juventus che solo pochi giorni fa è nata sconfitta al Bentegodi per 2-1. Non sarà dunque sfida affatto scontata quella a cui assisteremo domani al San Paolo: vediamo come i due allenatori si stanno preparando, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Napoli Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS/ Quote: Federico Chiesa sarà protagonista?

NAPOLI VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Napoli Verona non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione: il fornitore ufficiale della Serie A è DAZN e purtroppo la partita in questione non fa parte di quelle che vengono condivise con Sky. Solo i clienti della piattaforma potranno di conseguenza assistere al match, tramite il servizio di diretta streaming video e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Pronostico Verona Juventus/ Mandorlini: “Allegri rischia oggi” (esclusiva)

Per le probabili formazioni di Napoli Verona, al solito Mister Spalletti non rinuncerà al solito 4-2-3-1 di partenza: pure potremmo osservare alcune novità anche rispetto all’11 sceso in campo contro il Legia solo in settimana per l’Europa league. Ecco che ad esempio già in difesa mancherà squalificato Koulibaly: a fare le veci del senegalese potrebbe essere domani al centro Juan Jesus, questo pure in coppia con Rrahmani, mentre al solito avremo Mario Rui e Di Lorenzo sull’esterno del reparto. Ottime chance di ridare invece titolare a centrocampo Fabian Ruiz, dopo il riposo osservato in settimana con lo spagnolo ecco anche Zambo Anguissa e Zielinski, anche se Demme e Elmas rimangono valide alternative per il reparto. È poi oltremodo dubbia la presenza di Osimhen in prima punta domani al San Paolo: senza il nigeriano è ancora ballottaggio tra Petagna e Mertens per la prima punta, mentre ai lati di faranno avanzi Insigne e Politano (questo chiamato agli straordinari).

LE SCELTE DI MOTTA

Ben pochi dubbi nelle probabili formazioni di Napoli e Verona per Mister Tudor: il tecnico dovrebbe di fatto confermare quasi in blocco l’11 che ha punito la Juventus solo pochi giorni fa. Schierato allora il solito 3-4-2-1 ecco che già in attacco avremo ancora Simeone schierato in prima punta e pure affiancato da Barak e Caprari. Per il centrocampo poi paiono maglie già assegnate per Tameze e Veloso al centro, ma attenzione a Ilic, in via di recupero dall’ultimo acciacco alla caviglia: Faraoni e Lazovic al solito dovrebbero coprire le fasce esterne dello schieramento. Pure in difesa sono ben pochi dubbi per Tudor: con Montipò tra i pali, pure avremo ancora Casale, Gunter e Dawidowicz pronti dal primo minuto per il reparto arretrato. Magnani e Ceccherini rimangono però valide alternative, anche a match in corso.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, J Jesus, M Rui: Zambo Anguissa, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, M Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone All. Tudor



© RIPRODUZIONE RISERVATA