Probabili formazioni Napoli Verona/ Diretta tv: Raspadori come centravanti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Verona ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 15 aprile, ed è valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Il Napoli cerca di ripartire dopo la sconfitta in Champions League: ci sarà tempo per pensare al ko contro il Milan, adesso Luciano Spalletti vuole chiudere il prima possibile il discorso scudetto e questo vuol dire non sottovalutare il Verona, che già due anni fa qui al Diego Armando Maradona aveva tolto il pass per la Champions League ai partenopei.

Marco Zaffaroni sembrava condannato alla retrocessione, invece il suo Verona ha battuto un colpo nell’ultimo turno: incredibile vittoria in rimonta contro il Sassuolo, i punti di ritardo dalla quartultima in classifica sono diventati 4 e dunque l’Hellas ha tutto il dovere di crederci, anche se la strada resta in salita e parecchio complessa. Aspettando di scoprire cosa succederà sul campo, proviamo a fare la solita analisi circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Verona.

DIRETTA NAPOLI VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Verona sarà garantita su Zona DAZN, canale che trovate al numero 214 del decoder di Sky: in questo caso, come ormai noto, gli abbonati alla televisione satellitare dovranno aver sottoscritto un abbonamento anche alla piattaforma DAZN, che fornisce l’intero pacchetto del campionato di Serie A. Questo portale permette naturalmente la visione delle partite in diretta streaming video a tutti i suoi clienti; dovrete dunque inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

GLI 11 DI SPALLETTI

Spalletti è ancora senza Osimhen, ma a parte questo in Napoli Verona potrebbe confermare i soliti noti: questo anche perché nel ritorno dei quarti di Champions League ci saranno degli squalificati, dunque spazio al solito centrocampo in cui Zambo Anguissa e Zielinski copriranno la regia di Lobotka, mentre in difesa Juan Jesus farà rifiatare Rrahmani affiancando Kim Min-Jae a protezione di Meret. Di Lorenzo sarà a destra, a sinistra invece una possibilità per Mathias Olivera anche se Mario Rui rimane favorito; nel tridente offensivo del Napoli dovrebbe tornare titolare Raspadori che aveva già giocato dal primo minuto a Lecce. I dubbi riguardano le fasce laterali: Kvaratskhelia, giocatore imprescindibile per questa squadra, dovrebbe comunque avere la maglia partendo largo a sinistra, mentre sull’altro versante si prepara la consueta staffetta tra Politano e Lozano con l’ex Sassuolo che sabato pomeriggio dovrebbe partire titolare per affrontare il Verona.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Pomeriggio complesso per Zaffaroni, che in Napoli Verona oltre all’indisponibilità di Lazovic deve fare i conti con le squalifiche di Magnani e Miguel Veloso. Nel terzetto difensivo dell’Hellas dunque sarà titolare Ceccherini, che completerà la linea a protezione di Montipò giocando insieme a Dawidowicz e Hien; a centrocampo invece si ricompone la coppia formata da Duda e Tamèze, che ha già giocato insieme e dunque potrebbe fare particolarmente bene. A sinistra Faraoni ha dimostrato di stare bene e dunque dovrebbe regolarmente giocare (l’alternativa ovviamente è Depaoli, che torna dalla squalifica), a sinistra invece confermatissimo Doig. Le sorprese possono arrivare davanti: sulla trequarti infatti Zaffaroni potrebbe affidarsi a Verdi per fare reparto con Ngonge, come prima punta invece Gaich, matchwinner contro il Sassuolo, può lasciare il posto alla fisicità di Djuric, almeno inizialmente.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tamèze, Doig; Verdi, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni











