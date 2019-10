Probabili formazioni Napoli Verona/ Diretta tv, torna il duo Koulibaly-Manolas

Si torna in campo con la Serie A e solo domani al San Paolo alle ore 18.00 si accenderà la sfida tra Napoli e Verona, valida per l’ottava giornata di campionato: vediamo dunque subito quali saranno le probabili formazioni del match. Vi è infatti grandi curiosità su quali saranno le mosse di Ancelotti per le probabili formazioni di Napoli Verona, tenuto conto che l‘allenatore dei partenopei nelle ultime settimane ha preso parecchi giocatori, da Hysaj, che si è fatto male nella giornata precedente, a Lozano, finito in infermeria per un colpo alla caviglia rimediato con la propria nazionale. Pure siamo ben impazienti di scoprire le scelte di Juric, che domani sera tenterà il colpo grosso ai danni di una big. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Napoli Verona sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per la sfida di domani sera al San Paolo, Ancelotti dovrà fare attenzione a parecchi assenti annunciati, ma pure non farà a meno del collaudato 4-4-2 come modulo di partenza. Per l’ottavo turno, ecco che vedremo dunque sempre Meret fedele tra i pali, con di fronte a sé il ristabilito duo Koulibaly-Manolas: toccherà a Di Lorenzo (fresco di nazionale azzurra) e Ghoulam agire ai lati. Sono poi maglie confermate anche in mediana, dove non mancheranno Callejon ed Allan, fin dal primo minuto: gli faranno compagnia anche Fabian Ruiz e Insigne, che però non pare al top della condizione nelle ultime uscite. Per l’attacco invece di fanno avanti Mertens e Llorente, ma pure scalpita Milik, che ha trovato poco spazio finora.

LE SCELTE DI JURIC

Sarà invece il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Ivan Juric per lo schieramento dei veneti nelle probabili formazioni di Napoli Verona. Qui dunque vedremo come al solito Silvestri titolare tra i pali, e nel reparto a tre della difesa ben figura dl primo minuto Kumbulla, in compagnia di Rrhamani e Gunter. Per la mediana pure non vi sono ballottaggi in corso visto che troveremo titolari Faraoni, Amrabat e Miguel Veloso. E’ dunque in attacco che si accendono i primi dubbi di Juric, visto che poi è tornato a disposizione anche Di Carmine. Per la sfida al San Paolo però le prime scelte dell’Hellas rimangono Stepinski, con Salcedo e Pessima, pur con anche Tutino e Verre a disposizione.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 9 Llorente, 14 Mertens All. Ancelotti

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrhamani, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 32 Pessina, 29 Salcedo; 9 Stepinski All. Juric



