Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: dilemmi per Spalletti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Verona ci accompagnano verso una partita decisamente intrigante per la dodicesima giornata di Serie A, un confronto stuzzicante tra Luciano Spalletti e Igor Tudor che richiederà grande lucidità fin dalla scelta delle formazioni. Il Napoli vola in campionato, con la vittoria sul campo della Salernitana è salito a quota 31 punti e vincendo a Varsavia ha raddrizzato anche la situazione in Europa League, dunque i partenopei vogliono continuare a viaggiare su ritmi altissimi.

Il Verona però in questo momento è uno degli avversari peggiori che possano capitare, per informazioni chiedere ad esempio alla Lazio o naturalmente alla Juventus, sconfitta settimana scorsa dall’Hellas. Simeone segna a raffica, ma tutta la squadra gira alla perfezione e potrebbe far soffrire anche la capolista. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Verona in base alle quote Snai. Favoriti certamente i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,40 mentre poi si sale a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Verona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Verona certamente Luciano Spalletti deve usare molta cautela con molti giocatori non al top. Alcune decisioni potrebbero essere prese in extremis, noi stiamo prudenti e indichiamo chi è senza dubbio pronto a scendere in campo, tenendo conto che le scelte degli uomini potrebbero incidere anche sul modulo tattico, perché in ballo ci sono il 4-2-3-1 e il 4-3-3.

In difesa pochi dubbi, anche perché Koulibaly è squalificato: ecco quindi Ospina in porta e davanti a lui la linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui da destra a sinistra. In mediana scegliamo Zambo Anguissa e Demme; sulla trequarti Politano, Zielinski ed Elmas in appoggio al centravanti Petagna. Tuttavia le posizioni di Elmas e Zielinski potrebbero anche essere riviste per dare vita al 4-3-3, sempre che non arrivino buone notizie che possano portare ad innesti in extremis.

LE SCELTE DI TUDOR

Sembra avere le idee molto più chiare Igor Tudor, perché naturalmente l’ottimo Verona visto contro la Juventus dovrebbe essere riproposto integralmente o quasi pure contro il Napoli. Ecco allora Montipò in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Casale, Gunter e Dawidowicz, con l’unico possibile dubbio legato a Magnani che potrebbe insidiare Casale.

Tutto è ancora più chiaro procedendo in avanti nel modulo 3-4-2-1 scaligero. Ecco dunque a centrocampo il quartetto con Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic da destra a sinistra; nel reparto offensivo del Verona invece agiranno sulla trequarti Barak e Caprari, naturalmente a supporto del centravanti Simeone, reduce da sei gol in due partite tra Lazio e Juventus.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Lazovic; Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor.

