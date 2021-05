Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote: Meret oppure Ospina?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: CHI SCENDE IN CAMPO

Le probabili formazioni di Napoli Verona ci presentano la partita di Serie A che questa sera allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo sarà una delle più importanti dell’ultima giornata di campionato, dal momento che il Napoli di Gennaro Gattuso cerca la vittoria che garantirebbe ai partenopei la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, ormai davvero ad un passo dopo il successo di domenica scorsa in casa della Fiorentina.

Probabili formazioni Serie A/ Ecco tutti gli squalificati (38^ giornata)

Un Napoli in eccellente condizione di forma non dovrebbe avere particolari problemi, considerando pure che il Verona di Ivan Juric non ha obiettivi da raggiungere e in questo finale di stagione appare in calo. Nella scorsa giornata l’Hellas ha pareggiato contro il Bologna, proverà sicuramente a chiudere bene un campionato comunque positivo ma (sulla carta) non dovrebbe essere per il Napoli un ostacolo tremendo. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Verona.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO/ Quote: Caicedo in forte dubbio e verso la panchina

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Napoli Verona basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partenopei partono nettamente favoriti: il segno 1 è infatti quotato a 1,18, mentre poi si sale a quota 6,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Verona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

LE SCELTE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Verona non dovrebbero fornirci particolari novità da parte di Gennaro Gattuso, che proporrà il suo tradizionale modulo 4-2-3-1 con alcuni ballottaggi ormai tradizionale: il primo sarà già in porta, fra Meret e Ospina; la difesa sarà a quattro con Di Lorenzo a destra, i due centrali Rrahmani e Manolas a causa anche delle assenze di Koulibaly e Maksimovic, infine il ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui per completare la linea a sinistra; in mediana avremo senza dubbio Fabian Ruiz, affiancato da uno tra Demme e Bakayoko, anche questo un ballottaggio molto frequente per il Napoli. Arriviamo così al reparto offensivo, dove un altro ballottaggio tradizionale è quello tra Lozano e Politano per il ruolo di esterno destro, mentre per il resto dovremmo vedere Zielinski trequartista centrale, Insigne come ala sinistra ed infine Osimhen in qualità di prima punta.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini

LE MOSSE DI JURIC

Sul fronte gialloblù, per Ivan Juric le probabili formazioni di Napoli Verona dovrebbero offrirci un modulo 3-4-2-1 con Pandur in porta, perché nel finale di stagione Juric sta dando spazio al suo connazionale; davanti a lui ecco una difesa a tre che dovrebbe essere formata da Ceccherini, Gunter e Dimarco, anche se in ballo ci sono pure Dawidowicz e Magnani, con il quale potrebbe anche esserci un avanzamento di Dimarco a centrocampo. Passiamo allora alla mediana, dove i favoriti sono Faraoni a destra, Tameze e uno tra Miguel Veloso e Bessa nella coppia centrale, infine Lazovic a sinistra se non dovesse essere avanzato Dimarco per un assetto più difensivo. L’assenza per squalifica di Barak porterà a qualche novità anche sulla trequarti, dove dovrebbero giocare dal primo minuto Ilic e Zaccagni (oppure Salcedo) in appoggio alla prima punta, ruolo che si contendono Kalinic e Lasagna.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; F. Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Lazovic; Ilic, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.



© RIPRODUZIONE RISERVATA