Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote, torna Koulibaly (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Napoli Verona: la partita che si gioca allo stadio San Paolo, alle ore 18:00 di sabato 19 ottobre, rappresenta il secondo anticipo nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I partenopei hanno già perso un po’ di terreno rispetto alle prime della classe, e hanno bisogno di tornare a vincere: Carlo Ancelotti sa di potersi giocare lo scudetto ma in questo momento il quarto posto in classifica non corrisponde alle aspettative. Sta invece facendo molto bene il Verona, che stupisce soprattutto per la solidità difensiva: gli scaligeri sono reduci dalla bella vittoria contro la Sampdoria e in questo modo hanno allontanato sensibilmente la zona retrocessione, pur sapendo di dover ancora lottare per salvarsi. Aspettando allora il calcio d’inizio di questa partita, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del San Paolo, analizzando insieme le probabili formazioni di Napoli Verona.

Chiaramente il pronostico di Napoli Verona sorride totalmente ai partenopei: l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato un valore di 1,20 volte la somma giocata all’eventualità del successo interno, che è regolata come sempre dal segno 1. Già il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, ha un valore di 6,50 volte la puntata; il segno 2 per il successo esterno dell’Hellas vi permetterebbe addirittura di intascare una vincita corrispondente a 14,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

In Napoli Verona si rivede Koulibaly, che ha scontato le due giornate di squalifica: il senegalese guiderà la difesa nella quale ci sarà anche Manolas, uomini contati per Ancelotti che deve fare a meno di Hysaj e Mario Rui e ha un Maksimovic lontano dal 100%. Sulle fasce dunque scelte obbligate con Di Lorenzo e Ghoulam, mentre in porta Meret sembra essere favorito su Ospina che però resta una valida alternativa per il campionato; come sempre a centrocampo le soluzioni sono tante, però Callejon e Lorenzo Insigne sono nettamente favoriti per agire da laterali lasciando ad Allan e Fabian Ruiz, entrambi in vantaggio su Zielinski ed Elmas, la zona nevralgica del campo. Davanti, Lozano non è al meglio e in questo momento è comunque dietro nelle gerarchie; anche Milik, che però ha segnato in nazionale e potrebbe essersi rilanciato. Sia come sia, Mertens e Fernando Llorente dovrebbero iniziare la partita.

GLI 11 DI JURIC

Sempre senza Badu, Bessa e Pazzini, Ivan Juric schiera il consueto 3-4-2-1: Rrahmani (in gol con il Kosovo), Kumbulla e Gunter il solito terzetto difensivo che agirà a protezione del portiere Silvestri (una della rivelazioni del campionato), i due laterali come sempre partiranno dalla linea dei centrocampisti e ancora una volta dovrebbero essere Faraoni a destra e Lazovic dall’altra parte. In mezzo la regia di Miguel Veloso, al fianco del portoghese (già autore di due gol) ci sarà Sofyan Amrabat. Attenzione invece alla zona di trequarti: Pessina e Salcedo partono al momento in vantaggio rispetto a Zaccagni e Verre, dunque potrebbero realmente essere loro a giocare dal primo minuto al San Paolo. L’altro ballottaggio vede Stepinski favorito su Di Carmine per il ruolo di centravanti.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, L. Insigne; F. Llorente, Mertens

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Tonelli, Ni. Maksimovic, Luperto, Younes, Elmas, Zielinksi, Gaetano, Lozano, Milik

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Hysaj, Mario Rui

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, S. Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, E. Salcedo; Stepinski

A disposizione: A. Berardi, Dawidowicz, Empereur, Bocchetti, Adjapong, Wesley, L. Vitale, L. Henderson, Verre, Zaccagni, Tutino, Di Carmine

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Badu, Bessa, Pazzini



