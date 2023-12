PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN/ Quote: Giroud per il riscatto (Champions League, 13 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN: IL PROTAGONISTA

Con le condizioni di Rafael Leao che hanno tenuto banco in questi giorni, evidentemente è Olivier Giroud il punto di riferimento al quale i rossoneri si aggrappano nelle probabili formazioni di Newcastle Milan. Questo vale innanzitutto dal punto di vista della personalità e dell’esperienza, perché Giroud ne ha giocate tante di partite “pesanti”, spesso ancora più prestigiose di questo match che è comunque il bivio della stagione rossonera. In effetti, una delle poche buone notizie delle ultime settimane in casa Milan è proprio il ritorno su ottimi livelli di Olivier Giroud, che aveva spezzato un periodo di digiuno con la doppietta di fine ottobre a Napoli.

Diretta Newcastle Milan Primavera/ Streaming video tv: rossoneri già primi (Youth League, 13 dicembre 2023)

Successivamente, sono arrivati altri due gol in campionato a Lecce e Bergamo e soprattutto una rete fondamentale in Champions League contro il PSG, anche se pesano l’espulsione in Puglia che ha causato ben due giornate di squalifica e soprattutto il calcio di rigore sbagliato contro il Borussia Dortmund, che avrebbe potuto cambiare la storia della partita e di tutto il girone. Oggi però c’è ancora la possibilità di ribaltare la situazione, non solo a livello personale… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Tottenham Newcastle (risultato finale 4-1): Son cala il poker! (10 dicembre 2023)

CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Newcastle Milan sono un appuntamento fondamentale verso il match di stasera, nel quale i rossoneri di mister Stefano Pioli andranno a caccia di un’impresa difficile allo stadio St James’ Park, palcoscenico della sesta e ultima giornata del girone F di Champions League. Infatti, nemmeno un pareggio servirebbe ad evitare l’ultimo posto che è diventato ipotesi concreta dopo il tracollo contro il Dortmund e sancirebbe la completa eliminazione dalle Coppe europee; serve solo la vittoria, che per di più potrebbe garantire “solo” il passaggio in Europa League se non arrivasse anche un risultato favorevole dalla Germania.

Video/ PSG Newcastle (1-1) gol e highlights: rigore di Mbappe nel recupero! (Champions, 28 novembre 2023)

Il destino europeo dei rossoneri è quindi appeso ad un filo e c’è il rischio di un enorme passo indietro rispetto alla semifinale raggiunta appena l’anno scorso. Questa prima parte di stagione è stata d’altronde decisamente complicata per il Milan, che pure in campionato soffre più del previsto, oggi c’è l’occasione per “salvare” il bilancio europeo contro un Newcastle dal canto suo imprevedibile, che in casa ha perso contro il Borussia Dortmund ma ha pure rifilato quattro gol al PSG e sfiorato il successo-bis a Parigi. Cresce l’attesa, per il momento tuttavia concentriamoci su tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Newcastle Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo uno sguardo anche al pronostico di Newcastle Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria esterna da parte del Milan varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN

LE MOSSE DI HOWE

Le probabili formazioni di Newcastle Milan ci dicono che l’allenatore di casa Eddie Howe potrebbe avere grossi problemi, perché l’elenco degli assenti è lunghissimo. C’è quindi una possibilità di scelta decisamente limitata per quanto riguarda il modulo 4-3-3 dei Magpies, a cominciare dal portiere Dubravka, titolare per l’assenza di Pope; in difesa schieriamo il quartetto formato da Trippier, Lascelles, Schar e Livramento; a centrocampo invece è logicamente assente il grande ex Tonali, mentre il terzetto dei titolari dovrebbe essere composto da Joelinton, Guimaraes e Miley; infine, nel tridente offensivo del Newcastle ci aspettiamo a destra Almiron, il centravanti Isak e Gordon in qualità di ala sinistra per gli inglesi.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, il tema delle probabili formazioni di Newcastle Milan è naturalmente la presenza di Rafael Leao, che naturalmente Stefano Pioli spera di schierare sulla sinistra del 4-2-3-1 rossonero al fianco di Chukwueze e Loftus-Cheek, naturalmente alle spalle del centravanti che sarà Giroud, mentre l’alternativa in caso di risposta negativa sarebbe Pulisic. Per il resto, continua la situazione critica in difesa, dove bisogna fare di necessità virtù: in porta Maignan; davanti a lui, Calabria, Tomori e Theo Hernandez accentrato con Florenzi inserito logicamente come terzino sinistro in questa emergenza; infine, ci resta da dire che nella coppia in mediana potrebbero essere titolari Musah e Reijnders, con Krunic in alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE MILAN: IL TABELLINO

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, T. Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA