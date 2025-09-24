Probabili formazioni Nizza Roma, quote e notizie sui moduli e sui titolari per la partita di Europa League, oggi mercoledì 24 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ROMA: CHI GIOCA IN FRANCIA?

Una trasferta tutto sommato vicino a casa, certo non si può parlare di una gita in Costa Azzurra ma sarà molto piacevole l’appuntamento con le probabili formazioni Nizza Roma, che ci accompagnano verso l’impegno dei giallorossi nella prima giornata della nuova Europa League oggi, mercoledì 24 settembre 2025.

Moviola di Lazio Roma/ Biancocelesti chiedono un rigore e protestano per il rosso (22 settembre 2025)

Il buon umore, più che per la destinazione certamente gradevole, è frutto naturalmente della vittoria conquistata domenica nel derby. La Roma di Gian Piero Gasperini è quindi ripartita immediatamente dopo il primo scivolone stagionale contro il Torino e adesso è pronta a buttarsi anche nell’avventura europea, perché in Coppa bisognerà cercare di fare meglio dell’anno scorso.

DIRETTA/ Lazio Roma (risultato finale 0-1): palo di Cataldi al 94'! (Serie A, 21 settembre 2025)

All’Allianz Riviera ci sarà da fare i conti con la voglia di riscatto da parte del Nizza, che arrivata una brutta sconfitta per 4-1 a Brest nella scorsa giornata della Ligue 1 francese, sicuramente però questo ci dice pure che in questo momento è la Roma ad avere più fiducia.

La sfida sarà stuzzicante per più di un motivo, andiamo allora ad approfondiste il discorso esaminando tutto quello che si può dire al momento sulle mosse di Gasperini e del suo collega Franck Haise, alla sua seconda stagione sulla panchina nizzarda, scoprendo i possibili titolari nelle probabili formazioni Nizza Roma.

DIRETTA/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-0): il Grifone rimane in testa! (21 settembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Un rapido sguardo alle quote Snai per il pronostico su Nizza Roma ci dice che i giallorossi potrebbero essere favoriti pur giocando in Francia. Per la precisione, il segno 2 è quotato a 2,20 mentre poi si sale a 3,05 in caso di successo nizzardo. Il pareggio infine varrebbe 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ROMA

SCOPRIAMO I GIOCATORI DI HAISE

Il già citato Franck Haise nelle probabili formazioni Nizza Roma dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1. Il portiere titolare potrebbe essere Diouf, protetto dalla retroguardia a tre formata da Peprah, Bah e Bard per il Nizza; centrocampo a quattro invece per i transalpini con Clauss, Boudaoui, Vanhoutte e Gouveia da destra a sinistra; infine, ecco sulla trequarti Diop e l’ex Sassuolo e Atalanta Boga (allenato da Gasperini) alle spalle della prima punta Moffi.

ECCO IL 3-4-2-1 DI GASPERINI

Per la prima volta c’è una settimana con il doppio impegno, staremo quindi a vedere se e come mister Gasperini doserà le forze giallorosse nelle probabili formazioni Nizza Roma. Il modulo dovrebbe comunque essere sempre il 3-4-2-1: in porta Svilar; davanti a lui possibile conferma in blocco per Celik, Mancini e N’Dicka; a centrocampo punta a tornare titolare Wesley a discapito di Rensch, per il resto ci attendiamo Koné, Cristante e Angelino; da vedere poi se sarà titolare l’eroe del derby Pellegrini oppure se il Gasp non gli chiederà un doppio sforzo ravvicinato, dando spazio a El Shaarawy con Soulé e Ferguson nel reparto offensivo della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ROMA: IL TABELLINO

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.