Probabili formazioni Norvegia Estonia: le scelte di Solbakken e Henn verso la partita per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ESTONIA: SCANDINAVI PER LA GLORIA!

Siamo all’analisi delle probabili formazioni Norvegia Estonia: alle ore 18:00 di giovedì 13 novembre questa partita, valida per il girone I nelle qualificazioni Mondiali 2026, può consegnare agli scandinavi il pass immediato per la fase finale, e purtroppo relegare l’Italia al terzo playoff consecutivo.

Ufficialmente lo si saprà solo nella prossima e ultima giornata, ma la differenza reti lascia ben pochi margini: diciamo dunque che alla Norvegia basterà vincere oggi per non doversi preoccupare della sfida contro di noi, in questo senso il 3-0 che ci ha rifilato nel giorno dell’esonero di Luciano Spalletti risulterebbe determinante.

L’Estonia ormai ha ben poco da chiedere alle qualificazioni, se non chiudere con dignità: nel suo percorso ha ottenuto 4 punti, questa è già la sua ultima partita e prendersi almeno un pareggio, oltre ad aiutare noi, sarebbe positivo per morale e autostima pur contando appunto il giusto.

Adesso però vedremo cosa succederà in campo, e a tale proposito dobbiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due CT che si affronteranno a breve, diamo quindi uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni Norvegia Estonia.

QUOTE E PRONOSTICO NORVEGIA ESTONIA

Evidentemente la nazionale scandinava è totalmente favorita nel pronostico, lo leggiamo con le probabili formazioni Norvegia Estonia e nello specifico la Snai ci dice che il segno 1 per la sua vittoria vale appena 1,01 volte quanto messo sul piatto, già con l’opzione del pareggio – segno X – il guadagno arriverebbe a 18,00 volte la giocata ma il colpo sensazionale sarebbe il successo estone, perché il segno 2 con questo bookmaker paga addirittura 50,00 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ESTONIA

LE SCELTE DI SOLBAKKEN

Volti noti per Ståle Solbakken nelle probabili formazioni Norvegia Estonia, il modulo degli scandinavi è sempre un 4-3-3 con Nyland che è il portiere, davanti a lui la certezza è Ajer mentre per affiancarlo c’è il ballottaggio “italiano” tra Heggem e Ostigard, da vedere chi sarà a giocare tra i due, a destra Marcus Pedersen dovrebbe lasciare il posto da titolare, occupato nell’amichevole contro la Nuova Zelanda, a Ryerson che torna a disposizione e a tutti gli effetti dovrebbe essere il terzino destro questo pomeriggio, mentre sull’altro versante sarà Wolfe a iniziare la partita.

In mezzo al campo ecco un centrocampo nel quale Berg tiene le fila del discorso; Bobb e Aasgaard (quest’ultimo autore di 5 gol nelle qualificazioni) dovrebbero giocare sulle mezzali, ma bisogna citare anche Thorsby e Thorstevedt che nuovamente “rappresentano” la nostra Serie A. Davanti, senza alcuna discussione l’alieno Haaland occupa il ruolo di centravanti; sugli esterni allora potremmo avere Nusa, che ci aveva fatto malissimo nella partita di andata, e Sorloth che nella Norvegia gioca come laterale alto “mascherato”, ricordiamo che per queste partite è indisponibile Odegaard.

LE MOSSE DI HENN

Staremo a vedere come Jurgen Henn disporrà la sua nazionale, con le probabili formazioni Norvegia Estonia possiamo ipotizzare un 4-4-1-1 che ricalchi quello visto contro la Moldavia (pareggio per 1-1) e quindi con Paskotsi e Mets che si piazzano a protezione del portiere Hein, mentre come terzini giocherebbero Schjonning-Larsen e Sinyavskiy, qui senza particolari ballottaggi aperti così come a centrocampo, dove Kait e Soomets dovrebbero formare la cerniera centrale nel settore nevralgico.

Sugli esterni agiscono invece Yakovlev e Saarma; in entrambi i casi si tratta di calciatori offensivi, quindi possiamo dire che l’Estonia sia in campo prevalentemente con un 4-3-3 almeno in fase di possesso e spinta, anche se poi tanto dipenderà dall’atteggiamento di una Norvegia che ci aspettiamo sia in grado di prendere il comando delle operazioni. Kristal comunque dovrebbe essere il giocatore adibito ad agire come trequartista, con Sappinen che sarebbe confermato come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ESTONIA: IL TABELLINO

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berg, Aasgaard; Sorloth. Haaland, Nusa. Allenatore: Ståle Solbakken

ESTONIA (4-3-3): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Mets, Sinyavskiy; Yakovlev, Soomets, Kait, Saarma; Kristal; Sappinen. Allenatore: Jurgen Henn