Probabili formazioni Norvegia Israele, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali (oggi 11 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ISRAELE: A OSLO PESA ANCHE PER NOI

Con le probabili formazioni Norvegia Israele ci avviciniamo alla partita che oggi pomeriggio sarà al centro dell’attenzione anche per l’Italia nel girone I delle qualificazioni mondiali dallo stadio Ullevaal di Oslo, dove si giocherà il match fra le due altre squadre di spicco del gruppo degli Azzurri.

La Norvegia ovviamente è la grande favorita: cinque vittorie su cinque finora, compreso il 3-0 contro di noi e il pazzesco 11-1 contro la Moldavia di settembre che di fatto ha già assegnato agli scandinavi anche il vantaggio nella differenza reti se questa dovesse essere una discriminante al termine del girone.

A proposito di partite pazze, Israele viene dalla sconfitta per 4-5 contro di noi, ha i nostri stessi punti ma con una partita giocata in più, potenzialmente potrebbe ancora toglierci il secondo posto ma è anche vero che è forse l’unica Nazionale che potrebbe togliere punti ai norvegesi e quindi aiutarci nel tentativo di inseguire ancora il primo posto.

Insomma, prima di giocare a Tallinn dovremo stare già molto attenti a quanto accadrà ad Oslo, cominciando dalle mosse tattiche dei due commissari tecnici che allora adesso andiamo a presentarvi scoprendo quali potrebbero essere i calciatori titolari nelle probabili formazioni Norvegia Israele…

PRONOSTICO E QUOTE

Grandi favoriti i padroni di casa nel pronostico di Norvegia Israele, non sembrano esserci dubbi secondo le quote Snai che indicano il segno 1 a 1,22, mentre poi si sale già a 6,50 in caso di pareggio e fino a 11 volte la posta in palio con un colpo esterno.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ISRAELE

BEL TRIDENTE PER SOLBAKKEN

Nel modulo 3-4-3 per il c.t. Ståle Solbakken nelle probabili formazioni Norvegia Israele spicca naturalmente la qualità del tridente d’attacco con Sorloth a destra, Haaland ovviamente centravanti e sulla sinistra Nusa. Procedendo poi con gli altri reparti, ecco in porta Nyland protetto dalla difesa a tre con Ajer, Heggem del Bologna e Wolfe; a centrocampo invece ecco a destra Ryerson per aprire la mediana scandinava a quattro completata poi da Berg, Berge e Myhre.

4-2-3-1 PER BEN SHIMON

Ran Ben Shimon dovrebbe invece replicare con un modulo 4-2-3-1 per gli ospiti nelle probabili formazioni Norvegia Israele. Quanto ai titolari, ecco Daniel Peretz in porta con la difesa a quattro formata da Dasa, Lemkin, Nachmias e Revivo in sua protezione; Eliel Peretz e Levi dovrebbero agire nel cuore della manovra, con Khalaili, Gloukh e Solomon invece da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle di Biton, che dovrebbe agire da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ISRAELE: IL TABELLINO

NORVEGIA (3-4-3): Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe; Ryerson, Berg, Berge, Myhre; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken.

ISRAELE (4-2-3-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; E. Peretz, Levi; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. Ct: Ben Shimon.