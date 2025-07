PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA DONNE: SCELTE DA PONDERARE!

Ci lanciamo nell’analisi delle probabili formazioni Norvegia Italia donne, una partita che per la nostra nazionale di calcio femminile può scrivere la storia: siamo ai quarti degli Europei 2025, si gioca mercoledì 16 luglio a Ginevra e la semifinale manca da ben 28 anni, da quando arrivammo anche in finale.

Un Europeo condotto molto bene dall’Italia, che ha fatto quello che doveva fare: vale a dire vincere una delle due partite contro le nazionali abbordabili, pareggiare l’altra e tenere botta, in questo modo la sconfitta subita dalla Spagna è risultata ininfluente.

Ora la posta in gioco si alza: la Norvegia è una grande nazionale, magari in calo negli ultimissimi anni ma sempre uno dei punti di riferimento del calcio femminile, come mostrato da un girone nel quale ha sempre vinto anche se le avversarie non erano certamente entusiasmanti, ma contano i risultati.

Così come per le azzurre, che ora si lanciano in questo quarto con ben poco da perdere: scopriremo cosa succederà allo Stade de Genève, intanto però dobbiamo anche scoprire o comunque ipotizzare le nazionali in campo e dunque lasciamo il nostro spazio alle probabili formazioni Norvegia Italia donne.

PRONOSTICO E QUOTE NORVEGIA ITALIA DONNE

Sono le azzurre ad avere il favore del pronostico nel quarto di finale odierno ,come leggiamo nelle probabili formazioni Norvegia Italia donne: secondo l’agenzia Sisal infatti il segno 2 per la vittoria della nostra nazionale vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, contro il segno 1 per il successo della Norvegia che ha un valore equivalente a 3,00 volte la giocata. Per quanto riguarda il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, questo bookmaker ha previsto una vincita che ammonta a 3,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA DONNE

LE CERTEZZE DI GRAINGER

Partiamo dalle scandinave nell’analisi delle probabili formazioni Norvegia Italia donne: la curiosità nel 4-3-3 di Gemma Grainger è la posizione di Caroline Graham Hansen, capitano della nazionale ed elemento cardine del Barcellona, che sarebbe un esterno o comunque una seconda punta e invece in questa versione della Norvegia agisce da playmaker basso, aumentando la qualità nel settore nevralgico del campo. Lei e Ada Hegerberg, che gioca davanti, sono i cuori pulsanti della nazionale; in mediana troviamo Boe Risa, che ha la capacità di segnare, e Engen lei pure impegnata nel Barcellona.

La difesa della Norvegia è formata dalle due centrali Harviken e Tuva Hansen che si piazzano davanti a Fiskerstrand, come già detto nei precedenti impegni della Norvegia il portiere della Fiorentina; i due terzini dovrebbero essere Bjelde che opererà sulla destra e Bratberg Lund a sinistra, davanti sulle corsie ecco invece Maanum, che ha segnato una doppietta contro l’Islanda, e Reiten che però si gioca il posto con Gaupset, anche lei autrice di due reti nell’ultima partita del girone, affrontata dalla Norvegia con la certezza aritmetica del primo posto.

LE SCELTE DI SONCIN

Forse nelle probabili formazioni Norvegia Italia donne dobbiamo citare qualche dubbio in più per Andrea Soncin, ma anche il suo 3-4-3 dovrebbe essere fatto: quasi certamente la difesa sarà formata da Lenzini, Salvai e Linari a protezione di Giuliani, una delle veterane delle azzurre. A giocare come esterne partendo dal centrocampo saranno Di Guglielmo e Boattin, a destra però attenzione alla candidatura di un’altra calciatrice simbolo di questa generazione, vale a dire Bergamaschi. Spazio poi alla coppia centrale in mediana formata da Manuela Giugliano, che detta i tempi del gioco, e Emma Severini.

In avanti si gioca appunto con il tridente e Cristiana Girelli, la nostra bomber, dovrebbe avere il posto garantito. Scalpitano un’altra veterana di grande importanza come Bonansea e Piemonte, che era emersa agli ultimi Europei per quanto deludenti per l’Italia; tuttavia le scelte di Soncin per completare la squadra azzurra che affronterà la Norvegia dovrebbero vertere su Arianna Caruso, una mezzala offensiva che si adatta sull’esterno in attacco, e Sofia Cantore che invece ha dimostrato nella Juventus (ma giocherà negli Stati Uniti tra poco) di avere tanti gol nei piedi.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA DONNE: IL TABELLINO

NORVEGIA DONNE (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Harviken, T. Hansen, Bratberg Lund; Boe Risa, Graham Hansen, Engen; Maanum, Hederberg, Reiten. Allenatore: Gemma Grainger

ITALIA DONNE (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Severini, Boattin; Caruso, Girelli, Cantore. Allenatore: Andrea Soncin