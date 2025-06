PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA: INIZIAMO A OSLO!

È arrivato il momento di leggere le probabili formazioni Norvegia Italia: finalmente, alle ore 20:45 di venerdì 6 giugno 2025, anche gli azzurri iniziano il percorso nelle qualificazioni Mondiali 2026, un cammino che prende il via solo questa sera perché l’Italia era impegnata nei quarti di Nations League, e anche per questo motivo è finita in un girone da cinque. Abbordabile, bisogna dirlo, ma con la presenza di una Norvegia che sulla carta lotterà con noi per il primo posto: l’obiettivo è non andare ai playoff anche considerato come sono andate le ultime due volte, sicuramente abbiamo tutto per vincere il girone.

Nel frattempo la Norvegia ha fatto il suo dovere, vincendo le prime due partite: gli scandinavi sono arrivati alla sfida di cartello senza perdere punti e ora potranno anche contare sull’apporto del loro pubblico, alcune straordinarie individualità e un gruppo che sta crescendo ma che, bisogna dirlo, ha un livello che non raggiunge il nostro. Dovremo però dimostrare sul campo di essere superiori e non sempre ci è riuscito; dunque ora vedremo cosa succederà a Oslo, nel frattempo come già detto facciamo un’analisi sulle scelte dei due CT con le probabili formazioni Norvegia Italia.

QUOTE E PRONOSTICO NORVEGIA ITALIA

Siamo favoriti a Oslo, ma davvero di poco: le quote che la Snai ha fornito per Norvegia Italia assegnano un valore pari a 2,50 volte la giocata sul segno 2 per la nostra vittoria, mentre il segno 1 che regola il segno 1 per il successo degli scandinavi vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,60 volte quanto messo sul tavolo. Infine ecco il segno X sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA

LE MOSSE DI SOLBAKKEN

Stando alle indicazioni delle ultime partite, con le probabili formazioni Norvegia Italia parliamo di un 4-3-3 secondo le idee di Stale Solbakken. In porta va Nyland, poi difesa classica nella quale spicca il terzino destro del Borussia Dortmund Ryerson, che ha dunque buona esperienza internazionale, a sinistra si muove invece Wolfe con una coppia centrale formata da Ajer e Heggem, da segnalare anche la convocazione di Marcus Pedersen che gioca nel Torino, una possibile alternativa al centro potrebbe essere Gundersen che ha fatto bene nel Bodo/Glimt raggiungendo la semifinale di Europa League.

A centrocampo ovviamente abbiamo il grande talento di Odegaard; il frangiflutti davanti alla difesa è però Berg, anche lui del Bodo/Glimt, con Berge schierato invece sull’altra mezzala ma in competizione con Thorsby. Il tridente è sicuramente la parte migliore di questa Norvegia: Haaland fa il centravanti ed è lo spauracchio, si sacrifica a destra Sorloth che sarebbe una prima punta e sa come mettere la palla in porta, a sinistra invece ecco Schjelderup che nell’ultima stagione con il Benfica ha dimostrato di poter crescere parecchio, sarà invece assente l’ex Milan Hauge ma occhio a Strand Larsen del Wolverhampton.

SPALLETTI CON LE IDEE CHIARE

Per quanto riguarda gli azzurri nelle probabili formazioni Norvegia Italia, Luciano Spalletti non dovrebbe avere troppi dubbi: si gioca con il 3-5-1-1 che può diventare 3-5-2 e qui dipenderà dall’eventualità che Kean e Retegui siano in campo insieme. Verosimilmente però il nostro CT dovrebbe puntare su Raspadori come battitore libero tra le linee, e il capocannoniere della nostra Serie A da prima punta; per quanto riguarda la difesa, Gigio Donnarumma sarà in porta e il rifiuto alla convocazione di Acerbi, unito all’assenza di Calafiori, spalanca le porte della formazione titolare a Buongiorno.

Dovrebbe essere lui a guidare una difesa che, come già agli Europei, avrà in Di Lorenzo e Alessandro Bastoni i “braccetti”; per le corsie laterali, occhio a sinistra dove Udogie sfida un Dimarco stanco e che ha sofferto tantissimo nella finale di Champions League, a destra dovrebbe esserci Cambiaso mentre in mezzo Samuele Ricci sarà il regista anche per l’assenza di Locatelli, con Barella e Tonali nettamente favoriti per fare le mezzali. Questo, anche qui, al netto di un’eventuale condizione in calo per chi ha finito più tardi la stagione, che è un tema ovviamente da considerare.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA: IL TABELLINO

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Allenatore: Stale Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, A. Bastoni; Cambiaso, Barella, S. Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti