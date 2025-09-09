Probabili formazioni Norvegia Moldavia, scopriamo le quote ma anche moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA MOLDAVIA: LE MOSSE PER LA SFIDA DI OSLO

Interessa da vicino anche l’Italia e allora leggiamo con grande attenzione le probabili formazioni Norvegia Moldavia, la partita che oggi, martedì 9 settembre, si giocherà ad Oslo per lo stesso girone degli Azzurri di Rino Gattuso nel cammino delle qualificazioni mondiali per il torneo dell’anno prossimo.

Naturalmente è la Norvegia ad essere al centro della nostra attenzione, la vittoria per 3-0 a giugno oltre ad essere costata la panchina a Luciano Spalletti mette gli scandinavi in una posizione di forza, che evidentemente vorranno consolidare questa sera sfruttando un turno assai favorevole sulla carta.

La Norvegia arriva dal turno di riposo, ma fra marzo e giugno aveva vinto quattro partite su quattro e quindi culla giustificate ambizioni di tornare per la prima volta nella fase finale di un Mondiale dal 1998 – nelle sue tre partecipazioni ha sempre incrociato l’Italia, stavolta lottiamo per andarci.

In verità è difficile pensare che possa essere la Moldavia creare dei grattacapi: all’andata aveva perso 0-5 in casa, venerdì scorso ha perso 0-4 contro Israele e ha zero punti in quattro partite giocate, ad Oslo servirebbe una sorta di miracolo ma comunque adesso possiamo passare a leggere le probabili formazioni Norvegia Moldavia…

PRONOSTICO E QUOTE

Favoriti i padroni di casa in maniera nettissima, questo ci dicono le quote Snai per il pronostico circa Norvegia Moldavia, con il segno 1 che varrebbe appena 1,05, mentre poi ecco quota 13 in caso di pareggio e una vincita di addirittura 33 volte la posta sul segno 2 con un’impresa della Moldavia.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA MOLDAVIA

HAALAND E GLI ALTRI DI SOLBAKKEN

Ståle Solbakken si potrebbe affidare a un modulo 4-3-3 stasera: scopriamo anche i possibili titolari scandinavi nelle probabili formazioni Norvegia Moldavia. Tra i pali avremo Selvik; davanti a lui ecco allinea difensiva a quattro scandinava con Ryerson, Ajer, Ostigard e Wolfe; a centrocampo ecco certamente Odegaard per la Norvegia, in compagnia di Berge e Horn Myhre; infine il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Bobb e Schjelderup ai fianchi del centravanti, cioè ovviamente Haaland.

LE SCELTE DI CLEȘCENCO

Almeno sulla carta, anche gli ospiti proveranno ad essere propositivi nelle probabili formazioni Norvegia Moldavia. Infatti il c.t. Serghei Cleșcenco dovrebbe scegliere il modulo 3-4-3, con il portiere Avram protetto dai tre difensori Baboglo, Mudrac e Dumbravanu; a centrocampo ecco invece un reparto a quattro per la Moldavia, con Platica, Ionita, Bodisteanu e Reabciuk possibili titolari; infine, davanti cercherà di mettersi in mostra il tridente con Caimacov, Cojocaru e Postolachi.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA MOLDAVIA: IL TABELLINO

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Horn Myhre; Bobb, Haaland, Schjelderup. All. Solbakken.

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Cojocaru, Postolachi. All. Cleșcenco.