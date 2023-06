Probabili formazioni Norvegia Svizzera U21, Europei 2023/ Diretta tv: scandinavi, volti noti (21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21: CHI GIOCA A CLUJ-NAPOCA?

Con le probabili formazioni di Norvegia Svizzera U21 ci possiamo avvicinare alla partita che va in scena alle ore 18:00 di giovedì 22 giugno: anche qui a Cluj-Napoca, per la prima giornata nel gruppo D degli Europei Under 21 2023. Siamo nel girone dell’Italia, e quindi anche gli azzurrini avranno interesse all’esito di un match che mette a confronto due outsider. La Svizzera era presente due anni fa, aveva esordito alla grande battendo l’Inghilterra ma poi aveva perso due volte, venendo eliminata dal torneo per differenza reti.

Probabili formazioni Italia Francia U21, Europei 2023/ Diretta tv: Colombo-Gnonto davanti? (21 giugno)

La Norvegia agli Europei non si vedeva dal 2013, quando aveva incrociato la nostra nazionale: si era qualificata in semifinale ma poi ha perso smalto e competitività, ora ritorna e potrebbe giocare il ruolo di mina vagante, anche se difficilmente si prenderà i quarti. Noi per il momento possiamo solo valutare in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco del Constantin Radulescu, quindi prendiamoci come sempre del tempo utile per analizzare e leggere insieme le probabili formazioni di Norvegia Svizzera U21.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: fliotto Scozia! (20 giugno)

DIRETTA NORVEGIA SVIZZERA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norvegia Svizzera U21, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: alcune delle partite degli Europei Under 21 2023 non godono della messa in onda e questa dovrebbe essere una delle sfide in questione. Non avrete quindi a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire le immagini, tuttavia sul sito della UEFA (www.uefa.com) e sui relativi account ufficiali social, in particolare Facebook e Twitter, potrete liberamente consultare tutte le informazioni utili in merito.

Diretta/ Islanda Portogallo (risultato finale 0-1): sempre Ronaldo! (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21

GLI 11 DI JALLAND

Jan Peder Jalland, CT scandinavo, dovrebbe giocare Norvegia Svizzera U21 con un 4-3-3: spiccano nel tridente offensivo Ceide e Botheim, rispettivamente di Sassuolo e Salernitana, che dovrebbero essere titolari come esterno sinistro e prima punta. A completare il reparto prevediamo Oscar Bobb che gioca invece nel Manchester City; a centrocampo il nome forte è quello di Vetlesen, che era stato protagonista della grande corsa del Bodo/Glimt in Conference League. Con lui, Markus Solbakken si dovrebbe occupare della regia e poi l’altra mezzala a completare il reparto dovrebbe essere Mannsverk; in difesa, davanti al portiere Klaesson che sembra essere favorito (ma qui forse le gerarchie non sono ben definite), ecco Rosler e Daland a fare i due centrali, con Sebulonsen che avrebbe il ruolo di terzino destro e Wolfe che invece sarà schierato sull’altro lato del campo.

LE SCELTE DI RAHMEN

Per quanto riguarda Patrick Rahmen, il modulo di riferimento in Norvegia Svizzera U21 sarà un 4-2-3-1. Il portiere sarà Keller; Omeragic sarà il leader di una difesa che verrà completata dall’altro centrale Stergiou e dai due terzini che dovrebbero essere Blum e Vouilloz. A presidiare la zona mediana del campo prevediamo Sohm e Jashari, anche se qui per i rossocrociati dobbiamo dire che alcune scelte circa la formazione titolare che inizierà gli Europei Under 21 2023 sono ancora da fissare. Dan Ndoye comunque sarà titolare, e dovrebbe agire come esterno destro sulla linea della trequarti; dall’altra parte spazio per Males e non bisogna dimenticarsi di giocatori di qualità come Di Giusto e Von Moos. A occupare lo slot centrale in questo reparto ci sarà Imeri; la prima punta che partirà qualche passo davanti a lui sarà invece Stojilkovic.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SVIZZERA U21: IL TABELLINO

NORVEGIA U21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. Allenatore: Jan Peder Jalland

SVIZZERA U21 (4-2-3-1): Keller; Blum, Omeragic, Stergiou, Vouilloz; Sohm, Jashari; D. Ndoye, Imeri, Males; Stojilkovic. Allenatore: Patrick Rahmen











© RIPRODUZIONE RISERVATA