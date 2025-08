Probabili formazioni Nottingham Forest Fiorentina: ecco le scelte di Stefano Pioli per l'amichevole di oggi, 5 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Il primo test inglese ha dato purtroppo una risposta negativa per i viola, vedremo quindi quali saranno le scelte di Stefano Pioli per le probabili formazioni Nottingham Forest Fiorentina, secondo impegno amichevole dei gigliati sui tre previsti nella tournée inglese.

La prima parte della preparazione pre-campionato aveva dato risposte positive per il ritorno a Firenze di Stefano Pioli, ad esempio la vittoria nel derby toscano contro la Carrarese, ma il ko accusato domenica pomeriggio contro il Leicester ha mostrato che c’è ancora parecchio da lavorare verso i playoff di Conference League e l’inizio del campionato di Serie A.

La Fiorentina infatti avrà impegni significativi già prima della sosta, come d’altronde è ormai abituata essendo di fatto la presenza fissa in Conference League come rappresentante italiana. Anche per questo motivo servono test internazionali di ottimo livello, come quello contro il Nottingham Forest che in stagione sarà invece impegnato in Europa League.

Stefano Pioli avrà già pensato di cambiare qualcosa dopo la sconfitta contro il Leicester? In due giorni si possono adottare novità significative? Ci saranno cambiamenti anche nell’atteggiamento e nel modo di giocare? Le risposte le avremo sul campo, ma intanto curiosiamo nelle probabili formazioni Nottingham Forest Fiorentina per entrare nel clima partita.

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA

VOLTI NOTI PER ESPIRITO SANTO

Diversi giocatori sono ben conosciuti anche da noi fra i possibili titolari di mister Nuno Espirito Santo nelle probabili formazioni Nottingham Forest Fiorentina. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 e davanti al portiere Sels con Jair, Murillo e Morato spicca evidentemente fra i difensori Nikola Milenkovic, che per sette stagioni ha giocato nella Fiorentina; a centrocampo indichiamo Sangaré e Anderson, mentre Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye sono attesi in campo sulla trequarti, alle spalle di Igor Jesus.

QUALI TITOLARI PER PIOLI?

La risposta di Stefano Pioli evidentemente però ci interessa maggiormente per le probabili formazioni Nottingham Forest Fiorentina. Indicativamente i viola potrebbero scegliere il modulo 3-4-2-1: in porta un ottimo conoscitore del calcio inglese come De Gea; davanti a lui la difesa a tre con Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri; a centrocampo Dodò potrebbe essere l’esterno sinistro, con Gosens dall’altra parte e nel mezzo Fagioli e Mandragora; ruolo importante da trequartista per il nuovo acquisto Fazzini, dietro ai due attaccanti Kean e Gudmundsson.

PROBABILI FORMAZIONI NOTTINGHAM FOREST FIORENTINA: TABELLINO

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Jair, Milenkovic, Murillo, Morato; Sangaré, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. All. Nuno Espirito Santo.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Fazzini; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.