Probabili formazioni Olanda Austria/ Quote, De Ligt ha recuperato (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Analizziamo le probabili formazioni di Olanda Austria, partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 giugno presso la Johan Cruyff Arena: ad Amsterdam, nella seconda giornata del gruppo C agli Europei 2020, si affrontano le due nazionali che hanno vinto all’esordio e dunque affrontano oggi una partita che potrebbe consegnare le chiavi per gli ottavi di finale. Ci sperano gli orange, che hanno dominato contro l’Ucraina anche se si sono fatti rimontare due gol e hanno poi segnato nel finale evitando la beffa.

Ci spera l’Austria, che ha sostanzialmente fatto il suo dovere battendo la Macedonia del Nord con due gol di scarto e ora potrebbe confermare il proprio valore contro una big del calcio europeo, avvicinando quegli ottavi che erano sfuggiti cinque anni fa. Aspettando che si giochi, proviamo a valutare in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo adesso in maniera più approfondita le probabili formazioni di Olanda Austria.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Olanda Austria, dunque possiamo andare a vedere quello che il bookmaker stabilisce per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 per la vittoria della nazionale orange vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote 4,25 volte l’ammontare della giocata, mentre il segno 2 per il successo dell’Austria vale una cifra corrispondente a 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA AUSTRIA

GLI 11 DI DE BOER

Sorride Frank De Boer, che ha ritrovato De Ligt: il centrale della Juventus è recuperato, ora andrà capito se in Olanda Austria sarà rischiato o se invece il CT punterà nuovamente su Timber o magari Aké, al fianco di De Vrij e Daley Blind a completamento della difesa davanti a Stekelenburg. A centrocampo vedremo Dumfries, match winner domenica, sulla fascia destra con Van Aanholt sempre favorito sull’altro versante, poi una mediana con Wijnaldum a fare da riferimento stretto tra De Roon e Frenkie De Jong, che salvo turnover (che però non dovrebbe arrivare subito) saranno ancora titolari. Allo stesso modo giocano Depay e Weghorst: l’attaccante del Wolfsburg è andato in gol all’esordio aumentando così le sue quotazioni, a sfavore di Malen e Luuk De Jong che partiranno nuovamente dalla panchina.

LE SCELTE DI FODA

Conferme anche per Franco Foda, che in Olanda Austria continua a puntare sul 4-3-3: il modulo austriaco sembra essere più questo che il 3-5-2, anche se Alaba dal centro del campo si abbassa per giocare tra Hinteregger e Dragovic (con Bachmann in porta) e Lainer e Ulmer possono agevolmente fare i terzini. C’è poi la posizione di Sabitzer e Baumgartner, che è quella di esterni di un tridente che viene completato da Kalajdzic; l’attaccante dello Stoccarda rischia sulla concorrenza di Arnautovic, entrato dalla panchina ed andato in gol contro la Macedonia del Nord per provare a convincere il suo CT. A completare la mediana saranno Laimer e Schlager, impiegati di fatto come mezzali a supporto di Alaba; una nazionale che si muove in sincrono e che dunque può modificare il suo sistema a partita in corso, vedremo cosa succederà questa sera…

IL TABELLINO

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Daley Blind; Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt; Depay, Weghorst. Allenatore: Frank De Boer

AUSTRIA (4-3-3): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Ulmer; Laimer, Alaba, Schlager; Sabitzer, Kalajdzic, Baumgartner. Allenatore: Franco Foda



