Probabili formazioni Olanda Belgio/ Diretta tv: chi nell’attacco Orange?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BELGIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Olanda Belgio per avvicinarci al sempre affascinante “derby” che domani sera sarà in programma presso la Johan Cruyff Arena di Amsterdam tra le due Nazionali di riferimento nel girone 4 della Lega A della Uefa Nations League. La rivalità è sempre forte, il Belgio sarà anche animato dalla volontà di rivincita dopo avere perso in casa con un pesante 1-4 nella partita d’andata, mentre naturalmente l’Olanda vorrà concedere il bis davanti ai propri tifosi.

Al di là della Nations League, inoltre, bisogna naturalmente ricordare che siamo ormai ad appena due mesi dai Mondiali Qatar 2022 e che Olanda e Belgio naturalmente hanno ambizioni di livello verso il torneo iridato, di cui potremmo considerare la partita di oggi come “prova generale”, dal momento che sarà l’ultimo impegno per Orange e Diavoli Rossi prima di novembre. Tutto questo considerato, presentiamo allora alcuni temi circa le probabili formazioni di Olanda Belgio alla vigilia della partita.

DIRETTA OLANDA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Olanda Belgio sarà una delle partite visibili in diretta tv per la Uefa Nations League: appuntamento per gli abbonati sul canale Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming video sarà disponibile tramite Sky Go oppure su NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BELGIO

LE MOSSE DI VAN GAAL

Le probabili formazioni di Olanda Belgio, da parte del c.t. di casa Louis Van Gaal, potrebbero riservare per gli Orange un modulo 3-4-1-2 in cui in difesa il perno è De Ligt mentre a centrocampo ci potrebbe essere molto nerazzurro, per merito in particolare di Dumfries a destra e Koopmeiners, fermo restando che il perno della mediana olandese resta De Jong. Le gerarchie non sono così nette in attacco, dove quindi sarà particolarmente interessante cercare di scoprire le idee di Van Gaal, sia per la partita contro il Belgio sia verso i Mondiali.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Per quanto riguarda gli ospiti, le probabili formazioni di Olanda Belgio dovrebbero vedere il c.t. dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, intenzionato a schierare il modulo 3-4-3 nel quale in attacco mancherà l’infortunato Lukaku, come i tifosi dell’Inter sanno fin troppo bene. Potremmo vedere in azione Mertens, magari con Batshuayi e Hazard, senza dimenticare che nel reparto offensivo cercano spazio anche i rossoneri Saelemaekers e De Ketelaere. A centrocampo il perno dovrebbe essere Witsel, molto esperta è la difesa che si basa su veterani quali Courtois in porta più Alderweireld e Vertonghen.

