Probabili formazioni Olanda Bosnia/ Quote: Pjanic mezzala (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BOSNIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Cosa ci possono dire le probabili formazioni di Olanda Bosnia? La partita merita attenzione, perché siamo nello stesso girone della Uefa Nations League dell’Italia, anche se i destini degli Azzurri probabilmente si decideranno con la partita contro la Polonia, senza troppi calcoli su Olanda e Bosnia, che infatti seguono in classifica. Gli Orange arrivano dal pareggio di Bergamo che però li ha lasciati dietro all’Italia a causa della sconfitta casalinga di settembre, mentre la Bosnia a metà ottobre aveva subito una dura sconfitta in Polonia che la mette di fatto fuori dai giochi. Partita dunque non così importante per l’Italia, ma comunque interessante anche perché coinvolge moltissimi volti noti, che saranno protagonisti in campo o faranno notizia come assenti: leggiamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Olanda Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel frattempo, ecco pure il pronostico per Olanda Bosnia in base alle quote dell’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria degli orange è nettamente favorito e vale 1,35 volte quanto messo sul piatto, mentre un colpaccio della Bosnia varrebbe ben 8,25 volte la giocata sul segno 2. L’eventualità del pareggio, naturalmente segno X, varrebbe infine 4,75 volte la vostra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BOSNIA

LE MOSSE DI DE BOER

Frank De Boer per le probabili formazioni di Olanda Bosnia dovrebbe confermare il 4-2-3-1, che è il suo modulo di riferimento: difesa sostanzialmente obbligata con De Vrij e Blind davanti a Cillessen, mentre sugli esterni dovremmo vedere Hateboer a destra e Aké a sinistra. In mezzo al campo mancherà l’altro giocatore dell’Atalanta, De Roon; al fianco di Frenkie De Jong potrebbe allora essere destinato Van De Beek, il quale di conseguenza a sua volta libererebbe uno spazio sulla trequarti che potrebbe essere preso da Depay, che scalerebbe sulla trequarti della formazione titolare, lasciando così spazio come punto di riferimento più avanzato a una prima punta “vera” come Luuk De Jong. A completare il quadro del reparto offensivo dell’Olanda, ecco Wijnaldum e Malen come ali sulle corsie laterali.

LE SCELTE DI BAJEVIC

Sul fronte balcanico, le probabili formazioni di Olanda Bosnia portano con sé l’assenza di Edin Dzeko, per cui il c.t. Dusan Bajevic farà giocare Djuric nel ruolo di prima punta; squalificato Ahmedhodzic, al centro della difesa si candida Hadzikadunic che agirebbe al fianco di Sanicanin, tra i pali il titolare è ormai diventato Sehic mentre come terzini vedremo presumibilmente Cipetic a destra e Kolasinac a sinistra. A centrocampo, Besic può essere il regista; spazio a Pjanic nel ruolo di mezzala, sull’altro interno Krunic potrebbe scalzare sia Hadziahmetovic che Hajradinovic ed essere titolare. Gli esterni del tridente offensivo dovrebbero invece essere Visca e Gojak, che guadagnerebbe così un posto da titolare rispetto alla partita in Polonia di un mese fa.

IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Blind, Aké; F. De Jong, Van de Beek; Wijnaldum, Depay, Malen; L. De Jong. All. F. De Boer.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Cipetic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Pjanic, Besic, Krunic; Visca, Djuric, Gojak. All. Bajevic.



