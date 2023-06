Probabili formazioni Olanda Croazia/ Quote: giocano i reduci di Champions? (semifinale Nations League 2023)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CROAZIA: CHI GIOCA AL DE KUIP?

Con le probabili formazioni di Olanda Croazia ci avviciniamo a grandi passi alla prima semifinale di Nations League 2022-2023: si gioca al De Kuip di Rotterdam (conosciuto anche come Stadion Feijenoord) e dunque scopriremo, dalle ore 20:45 di mercoledì 14 giugno, la potenziale avversaria dell’Italia che sarà impegnata domani. L’Olanda ha la possibilità di giocare questa Final Four in casa, ed è la seconda partecipazione per gli orange che erano arrivati qui già nella prima edizione di Nations League, raggiungendo una finale che poi avevano perso contro il Portogallo.

La Croazia invece la prima volta era retrocessa, pur se la riformulazione del torneo aveva portato al ripescaggio; adesso i balcanici, che hanno vissuto anni difficili, stanno tornando sulla breccia come dimostra il terzo posto timbrato ai Mondiali. Sarà una partita interessante; noi qui vogliamo valutare quelle che saranno le scelte operate dai due Commissari Tecnici per la semifinale di Nations League, dunque prendiamoci del tempo utile per andare a leggere insieme le probabili formazioni di Olanda Croazia.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Olanda Croazia, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria degli Orange vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,40 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale balcanica, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,80 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CROAZIA

LE SCELTE DI KOEMAN

Ronald Koeman punta sul 4-3-3 per Olanda Croazia: ballottaggio in porta tra Bijlow e Noppert (favorito comunque il promo), poi in difesa potremmo vedere una linea con Dumfries e Aké (se avranno recuperato dalla finale di Champions League, in alternativa Geertruida e Malacia) sugli esterni, mentre i due centrali a tutti gli effetti dovrebbero essere De Ligt e Van Dijk. In mezzo al campo la regia sarà quella di Frenkie De Jong, fresco vincitore della Liga con il Barcellona; al suo fianco le soluzioni non sono poche, Wijnaldum dovrebbe essere titolare perché nell’Olanda è raramente in discussione, poi potrebbe avere un’occasione una delle due mezzali dell’Atalanta, vale a dire Koopmeiners e De Roon. Nel tridente offensivo Gakpo potrebbe adattarsi a giocare sull’esterno o fare anche la punta centrale, come già accaduto in passato; questo ruolo potrebbe tuttavia spettare a Weghorst e allora vedremo come intenderà sistemarsi Ronald Koeman, che potrebbe nuovamente puntare sulla titolarità di Xavi Simons a sinistra senza dimenticarsi di Bergwijn.

GLI 11 DI DALIC

Modulo speculare per Zlatko Dalic, che per Olanda Croazia ha il dubbio Brozovic: come Aké anche lui è reduce dalla finale di Champions League, mandarlo in panchina significherebbe dare spazio a Nikola Vlasic o Majer sulla mezzala, con Modric o Kovacic che andrebbero ad agire in cabina di regia. Per quanto riguarda la difesa, la Croazia avrà ovviamente Livakovic in porta, poi i due laterali bassi sarebbero Stanisic a destra e Barisic a sinistra mentre il leader del reparto arretrato sarebbe ovviamente Gvardiol, che al suo fianco avrebbe Josip Sutalo. Nel tridente offensivo la certezza è Kramaric, che dunque giocherà come prima punta; sugli esterni i favoriti sembrano essere Pasalic e Perisic, ma il calciatore dell’Atalanta potrebbe anche scalare a centrocampo occupando così una posizione sulla mezzala, a quel punto bisognerebbe ridisegnare l’attacco e occhio al già citato Vlasic, un altro che certamente si può adattare a fare il laterale del reparto avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA CROAZIA: IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Geertruida, De Ligt, Van Dijk, Malacia; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Gakpo, Weghorst, Xavi Simons. Allenatore: Ronald Koeman

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, J. Sutalo, Barisic; Vlasic, Kovacic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic











