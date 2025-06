PROBABILI FORMAZIONI OLANDA DANIMARCA U21: SCOPRIAMO LE SCELTE!

È il momento di discutere delle probabili formazioni Olanda Danimarca U21, partita che si gioca alle ore 21:00 di domenica 15 giugno nel girone D agli Europei Under 21 2025, per una seconda giornata chiaramente molto importante in chiave qualificazione ai quarti.

L’Olanda si è presentata in Slovacchia sapendo di potersi prendere il titolo, ma deve dimostrarlo sul campo: è una nazionale piena di talento ma, esattamente come quella maggiore, non sempre riesce ad esprimerlo concretamente sul campo e questa rappresenta la sua più grande sfida anche oggi.

Gli elementi come abbiamo già detto non mancano, è una nazionale che può disporre ad esempio di Rensch e Salah-Eddine che a gennaio hanno firmato per la Roma ma anche di calciatori che si sono già affacciati tra i pro, la Danimarca da questo punto di vista è forse leggermente indietro.

Tuttavia anche gli scandinavi se la possono giocare, la verità è che questa partita promette spettacolo e noi ci auguriamo che le attese non vengano tradite, intanto però possiamo provare a fare qualche rapida considerazione sulle scelte d parte dei Commissari Tecnici leggendo le probabili formazioni Olanda Danimarca U21.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA DANIMARCA U21

COME GIOCHERÀ REIZIGER

Possiamo parlare di un classico 4-2-1-3 orange per le probabili formazioni Olanda Danimarca U21, una squadra che opera come sempre con il terzo elemento del centrocampo che si stacca e va a giocare sulla trequarti alle spalle del tridente, dunque in teoria potremmo anche definirlo un 4-2-3-1 o 4-3-3 a seconda delle fasi della partita. Da tenere d’occhio Ruben Van Bommel, figlio di Mark e che sembrerebbe entrato nelle mire della Juventus e del Bologna, il centravanti Ohio e altri elementi come Luciano Valente, a dire il vero non sicurissimo di essere un titolare.

Giocherà Kenneth Taylor, dunque il ballottaggio è con Manhoef a meno di vedere un modulo con un centravanti tattico e atipico; a centrocampo comunque ci saranno Regeer e Banzuzi, i due della Roma sarebbero i terzini ma, se Rensch è il capitano e dunque dovrebbe giocare a destra, per Salah-Eddine il discorso è diverso perché Mejier appare favorito per la corsia mancina. Kasanwirjo e Flamingo, quest’ultimo già conosciuto, agiranno come centrali della difesa, a protezione del portiere che dovrebbe essere Owusu-Oduro, favorito sul collega di reparto che è Roefs.

LA RISPOSTA DI HOJER

Per quanto riguarda Steffen Hojer, nelle probabili formazioni Olanda Danimarca U21 parliamo di un 4-3-3 con Osula – attaccante del Newcastle – che fa il riferimento avanzato in un tridente nel quale i due esterni dovrebbero essere Boving e Bischoff, il CT ha convocato parecchi centravanti e dunque la possibilità che si cambi modulo esiste, ci saranno delle staffette e queste possono riguardare anche Jensen sulle corsie laterali, così come la zona mediana nella quale Chukwuani se la vede con Fraulo mentre Oscar Hojlund e Oscar Sorensen dovrebbero essere le mezzali.

Spazio poi a una difesa nella quale Gaaei si prende il ruolo di terzino destro e Adelgaard è in competizione con Bak per operare sulla fascia mancina; al centro dello schieramento naturalmente spicca il nome di Thomas Kristensen che abbiamo visto nell’Udinese, con i friulani in un reparto a tre mentre qui gioca appunto a quattro. Il suo compagno di reparto sarà il capitano della Danimarca, vale a dire Provstgaard: anche lui è una conoscenza del calcio italiano, a febbraio è arrivato alla Lazio (33 minuti totali) e in rosa c’è anche Otoa del Genoa. In porta invece andrà senza discussioni Jungdal.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA DANIMARCA 21: IL TABELLINO

OLANDA U21 (4-2-1-3): Owusu-Oduro; Rensch, Kasanwirjo, Flamingo, Meijer; Regeer, Banzuzi; K. Taylor; Manhoef, Ohio, R. Van Bommel. Allenatore: Michael Reiziger

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jungdal; Gaaei, T. Kristensen, Provstgaard, Adelgaard; O. Sorensen, Chuwkueani, O. Hojlund; Boving, Osula, Bischoff. Allenatore: Steffen Hojer