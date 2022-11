Probabili formazioni Olanda Ecuador/ Diretta tv: tante conferme per i due ct

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Olanda Ecuador ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio sarà valida per la seconda giornata del girone A dei Mondiali 2022 e potrebbe consegnare a una delle due nazionali il pass per gli ottavi di finale. Infatti, entrambe hanno vinto all’esordio: l’Olanda, grande favorita del girone, ha dovuto aspettare i minuti finali per piegare la resistenza del Senegal, in una partita che d’altronde ha confermato le grandi qualità degli Orange, capaci di superare un ostacolo decisamente ostico, soprattutto all’inizio di un grande torneo.

L’Ecuador invece ha scritto la storia, perché il successo per 2-0 contro il Qatar ha rappresentato la prima sconfitta di sempre da parte di una nazionale ospitante nel match di esordio. Dal punto di vista tecnico tuttavia la Tricolor sa di avere onorato il pronostico contro l’anello debole del gruppo e che arrivano adesso le due partite più complicate per raggiungere gli ottavi. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Olanda Ecuador.

DIRETTA OLANDA ECUADOR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Olanda Ecuador sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Due, essendo la partita delle ore 17.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR

LE SCELTE DI VAN GAAL

Volendo ipotizzare un modulo 3-4-1-2 per Louis Van Gaal nelle probabili formazioni di Olanda Ecuador, potrebbe essere lo stesso della vittoria di lunedì contro il Senegal: in porta ci sarà ancora Noppert, davanti a lui la difesa sarà comandata da Van Dijk, con De Ligt e Aké ai suoi fianchi per completare il reparto. Sugli esterni, le scelte di Van Gaal dovrebbero nuovamente premiare Dumfries a destra e Daley Blind a sinistra. Così anche in mezzo al campo, perché Frenkie De Jong contro il Senegal è stato uno dei migliori e Berghuis ha mostrato la sua pericolosità, ma spera nel posto anche Klaassen. Infine, nell’attacco dell’Olanda verrà confermato come trequartista Gakpo, che ha segnato il primo gol degli Orange ai Mondiali 2022, davanti a lui Depay potrebbe tornare ad avere la maglia da titolare scalzando Janssen al fianco di Bergwijn.

LE MOSSE DI ALFARO

Solo conferme per Gustavo Alfaro nelle probabili formazioni di Olanda Ecuador: il modulo 4-4-2 della Tricolor dovrebbe prevedere gli stessi undici titolari che hanno battuto il Qatar all’esordio. In porta avremo quindi Galindez, davanti a lui la coppia centrale in difesa sarà formata da Felix Torres e Hincapié mentre i terzini saranno Preciado a destra e Estupiñan sul versante mancino. Nel cuore della mediana la scelta dovrebbe ricadere nuovamente su Hegson Mendez e Moisés Caicedo, affiancati da Plata e Ibarra sulle corsie esterne. Davanti, ecco il solito Enner Valencia: il veterano dell’Ecuador ha deciso il debutto timbrando la doppietta contro il Qatar. A fargli compagnia nella coppia d’attacco titolare dovrebbe essere Estrada, con Kevin Rodriguez prima alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. All. Van Gaal.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, F. Torres, Hincapié, Estupiñan; Plata, H. Mendez, M. Caicedo, Ibarra; Estrada, E. Valencia. All. Alfaro.











