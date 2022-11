Probabili formazioni Olanda Ecuador/ Quote, spazio per Depay? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Olanda Ecuador ci avvicinano alla partita valida per la seconda giornata nel gruppo A ai Mondiali 2022: si gioca alle ore 17:00 di venerdì 25 novembre presso lo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan, ed è la partita che potrebbe consegnare a una delle due nazionali il pass per gli ottavi di finale. Entrambe hanno vinto all’esordio: l’Olanda, grande favorita del girone, ha dovuto aspettare i minuti finali per piegare la resistenza del Senegal, in una partita che comunque ha sostanzialmente dominato sul piano del gioco pur rischiando qualcosina.

L’Ecuador invece ha scritto la storia, perché il 2-0 timbrato contro il Qatar ha rappresentato la prima sconfitta di sempre da parte di una nazionale ospitante nel match di esordio. Adesso chiaramente la Tricolor sa di dover affrontare le due partite più complicate del girone, ma anche che gli ottavi sono alla portata e potrebbe non servire fare risultato oggi; chiaramente i sudamericani ci proveranno, dunque vedremo come andrà a finire e al momento possiamo fare una breve valutazione sulle probabili formazioni di Olanda Ecuador.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Olanda Ecuador, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli Orange vi permetterebbe di guadagnare 1,77 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale sudamericana, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,75 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR

LE SCELTE DI VAN GAAL

Volendo ipotizzare un 3-4-1-2 orange in Olanda Ecuador, diremmo che potrebbe essere lo stesso della partita giocata lunedì: in porta ci sarà ancora Noppert, davanti a lui la difesa sarà chiaramente comandata da Van Dijk con De Ligt e Aké che agiranno a completare questo reparto. Poi, sugli esterni, le scelte di Van Gaal dovrebbero nuovamente premiare Dumfries a destra e Daley Blind a sinistra; le alternative sono Jeremie Frimpong e Malacia ma tutto sommato per questa seconda partita, che come detto potrebbe e dovrebbe essere determinante, il CT dell’Olanda dovrebbe andare con gli stessi. Così anche in mezzo, perché Frenkie De Jong contro il Senegal è stato uno dei migliori e Berghuis ha mostrato la sua pericolosità in zona offensiva, arrivando più volte alla conclusione. Qui a sperare nel posto è soprattutto Klaassen; davanti invece verrà confermato Gakpo che ha segnato il primo gol degli Orange ai Mondiali 2022, davanti a lui Depay potrebbe tornare ad avere la maglia da titolare scalzando Janssen, con la presenza di Bergwijn al suo fianco.

GLI 11 DI ALFARO

Solo conferme per Gustavo Alfaro in Olanda Ecuador: il 4-4-2 della Tricolor prevede gli stessi undici che hanno battuto il Qatar all’esordio. In porta avremo quindi Galindez, davanti a lui la coppia centrale in difesa sarà formata da Felix Torres e Hincapié mentre sugli esterni correranno Preciado a destra e Estupiñan sul versante opposto del campo. Poi i due giocatori che si occuperanno del settore nevralgico, dovendo garantire interdizione ma anche fluidità di manovra: la scelte dovrebbe ricadere nuovamente su Hegson Mendez e Moisés Caicedo, che saranno supportati dal lavoro di Plata e Ibarra che presidieranno le corsie esterne. Davanti, ecco il solito Enner Valencia: il veterano dell’Ecuador è risultato ancora una volta determinante timbrando la doppietta contro il Qatar all’esordio. A fargli compagnia nella partita contro l’Olanda sarà Estrada; ancora una volta Kevin Rodriguez potrebbe avere spazio nel corso del secondo tempo, occhio anche a Reasco non utilizzato domenica.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ECUADOR: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. Allenatore: Louis Van Gaal

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, F. Torres, Hincapié, Estupiñan; Plata, H. Mendez, M. Caicedo, Ibarra; Estrada, E. Valencia. Allenatore: Gustavo Alfaro











