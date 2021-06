Probabili formazioni Olanda Georgia/ Le quote, spazio per Luuk De Jong in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Olanda Georgia, sfida amichevole in programma oggi alle ore 18.00 tra le mura del De Groisch Stadium di Enschede. Proprio poco giorni prima il debutto degli oranje agli Europei contro l’Ucraina (appuntamento il 13 giugno) ecco che la formazione di Frank De Boer scende in campo per un ultimo test da cui il ct si aspetta di ricevere gli ultimi segnali positivi dai proprio ragazzi.

BUSQUETS POSITIVO AL COVID/ Federazione Spagnola furiosa con il Governo

Il 2-2 segnato in amichevole contro la Scozia, non ha completamente soddisfatto il tecnico, che dunque potrebbe dare spazio ancora a diversi big questa sera contro la Georgia. La quale pure, non potendo partecipare agli Europei, di scuro vorrà comunque fare bella figura questa sera e vendere cara la pelle ai favoriti oranje. Vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Olanda Georgia.

Diretta Germania Lettonia/ Streaming video tv: Loew vuole una prova perfetta

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida amichevole pure non abbiamo dubbi nel consegnare agli olandesi il favore del pronostico. Per l’1×2 del match, il portale di scommesse Snai ha fissato a 1.15 il successo dell’Olanda contro il più elevato 15.00 segnato per la vittoria della Georgia: il pareggio vale oggi 7.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA

LE MOSSE DI DE BOER

Per le probabili formazioni di Olanda Georgia facile immaginare che De Boer voglia mettere alla prova un po’ di big in vista del prossimo impegno sul continente: pure non sono da escludere novità rispetto all’11 che è sceso in campo solo pochi giorni fa contro la Scozia. Fissato il 4-3-3 iniziale, ecco che avremo ancora Krul tra i pali (Cillessen è stato escluso), con davanti Blind e Timber al centro e il duo Dumfries-Wijdal sull’esterno dello schieramento. Per il centrocampo dovrebbero invece farsi vedere Klaassen e Frenkie de Jong, con Wijnaldum a completare il reparto: attenzione però anche a De Roon e Gravenbech, a disposizione dalla panchina. Avremo poi Berghius in attacco, con Depay: Luuk De Jong dovrebbe essere la prima punta confermata, ma non mancano le valide alternative, da Malen a Weghorst.

DIRETTA/ Germania Portogallo U21 (risultato finale 1-0) Rai: tedeschi campioni!

LE SCELTE DI SAGNOL

Dovrebbe essere invece il 4-1-2-3 il modulo di riferimento di Sagnol, dove pure saranno tanti i giocatori confermati rispetto all’11 sceso in campo con la Romania solo pochi giorni fa in amichevole. Ecco che allora il tecnico non potrà certo a Mikautadze in prima punta, con Shengelia e Okriashvili schierati sull’esterno del reparto. Per il centrocampo si faranno invece avanti dal primo minuto Kvekveskiri e Aburjania, mentre sarà Daushvili il titolare posto davanti al reparto difensivo. Alle sue spalle ecco che invece dovrebbe essere posto per Khocholava e Kashia al centro del reparto, mentre Azarovi e Chabradze agiranno nei corridoi.

IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Krul, Dumfries, Blind, Timber, Wijdal; Wijnaldum, Klaassen, F De Jong; Berghuis, L De Jong, Depay All.: De Boer.

GEORGIA (4-1-2-3): Kupatadze; Azarovi, Khocholava, Kashia, Chabradze; Daushvili; Kvekveskiri, Aburanja;Okriashvili, Mikautadaze, Shengelia. All.: Sagnol.



© RIPRODUZIONE RISERVATA