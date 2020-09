Probabili formazioni Olanda Italia/ Diretta tv: gioca Immobile titolare?

Olanda Italia si giocherà domani sera e sarà già uno snodo fondamentale nel girone 1 della Serie A della UEFA Nations League, perché solo la prima di ogni gruppo si qualificherà per la Final Four: ecco dunque perché si annuncia molto interessante esaminare quali possano essere le notizie sulle probabili formazioni di Olanda Italia alla vigilia della partita. Gli Orange infatti venerdì sera hanno vinto contro la Polonia al debutto e potrebbero approfittare del doppio turno casalingo per cercare di lanciare la fuga al comando in caso di un’altra vittoria, approfittando del fatto che gli azzurri di Roberto Mancini invece venerdì sera hanno pareggiato a Firenze contro la Bosnia. Fondamentale per l’Italia sarà dunque non perdere, per evitare di trovarsi già a -5 dall’Olanda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Olanda Italia sarà naturalmente garantita da Rai Uno in chiaro per tutti al numero 1 del telecomando. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà disponibile per tutti, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA

LE MOSSE DI LODEWEGES

Nelle probabili formazioni di Olanda Italia, per i padroni di casa dobbiamo osservare che il nuovo c.t. Lodeweges venerdì ha effettuato una sola sostituzione. Grande fiducia dunque nei titolari, il che fa pensare anche a un turnover limitato, a patto ovviamente che tutti stiano bene dal momento che giocare ogni tre giorni in questa fase della stagione non è semplice. Tuttavia, di base possiamo confermare il 4-3-3 che abbiamo visto nella prima uscita dell’Olanda: Cillessen in porta; l’atalantino Hateboer terzino destro, Veltman e naturalmente Van Dijk difensori centrali e Aké a sinistra per completare la retroguardia. A centrocampo ancora Atalanta con De Roon, al fianco di Wijnaldum e De Jong, con l’ex romanista Strootman fra le possibili alternative. Infine il tridente d’attacco, con Luuk De Jong possibile alternativa al pari di Van de Beek, ma collochiamo ancora titolari Bergwijn, Depay e Promes.

LE SCELTE DI MANCINI

Quanto alle mosse di Roberto Mancini per le probabili formazioni di Olanda Italia, in primo piano c’è naturalmente il ballottaggio fra Belotti e Immobile come prima punta: a Firenze è stato titolare il Gallo, stavolta dunque potrebbe toccare alla Scarpa d’Oro della scorsa stagione. Nel tridente d’attacco possibile anche un altro ballottaggio Chiesa-Zaniolo a destra, mentre a sinistra dovrebbe essere saldo Insigne. A centrocampo dovrebbe toccare a Jorginho al posto di Sensi perché l’interista non può fare ancora due partite in tre giorni, mentre potrebbero essere confermati come mezzali Pellegrini e Barella, fermo restando appunto che il modulo sarà il 4-3-3. Procedendo a ritroso siamo arrivati adesso alla difesa, dove Chiellini prenderà il posto di Acerbi al fianco di Bonucci e davanti a Donnarumma, mentre Di Lorenzo potrebbe essere titolare a destra con Spinazzola a sinistra.

IL TABELLINO

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Promes. All. Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Insigne. All. Mancini.



