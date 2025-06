PROBABILI FORMAZIONI OLANDA MALTA: RIVOLUZIONE ORANGE?

Andiamo adesso a leggere le probabili formazioni Olanda Malta che ci parlano di una partita che, in programma a Groningen martedì 10 giugno, vale per il girone G delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’esordio degli orange è stato più che positivo: una bella vittoria in Finlandia per aprire nel migliore dei modi un percorso che vede la nazionale di Ronald Koeman favorita, come sappiamo a marzo l’Olanda era ancora impegnata nei quarti di Nations League ma ora ha fretta di andare a riprendere la Polonia e ottenere subito il pass per la qualificazione alla fase finale.

Diretta/ Italia Moldavia (risultato finale 2-0): gli Azzurri tornano alla vittoria! (9 giugno 2025)

Malta si è affidata a Emilio De Leo dopo il ciclo di Michele Marcolini che qualcosa aveva fatto vedere; realisticamente questa nazionale avrà poche possibilità di vincere anche solo una partita nel girone e infatti sabato scorso è arrivato un pareggio interno contro la Lituania, l’obiettivo è quello di provare a fare bella figura il più possibile e, per quanto riguarda stasera, segnare finalmente il primo gol di sempre contro gli orange. Vedremo se la piccola nazionale ce la farà, intanto noi facciamo un recap sulle scelte dei due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni Olanda Malta.

Risultati Qualificazioni Mondiali 2026, Classifiche/ Diretta gol live score: vittoria azzurra (9 giugno 2025)

QUOTE E PRONOSTICO OLANDA MALTA

Plebiscito a favore degli orange secondo le quote che leggiamo a margine delle probabili formazioni Olanda Malta, tanto che per la Snai il segno 1 per la vittoria di casa è il minimo sindacale a 1,01 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo di Malta vi farebbe guadagnare la bellezza di 30,00 volte la giocata, e anche per il segno X che regola il pareggio l’ammontare della vincita è decisamente alto perchè parliamo qui di 20,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA MALTA

KOEMAN CAMBIA TUTTO

È del tutto plausibile ipotizzare le probabili formazioni Olanda Malta con una rivoluzione totale da parte di Ronald Koeman; quale migliore occasione per mettere in campo le seconde linee? Dunque già potrebbe cambiare il portiere con Scherpen titolare, davanti a lui si gioca una chance De Vrij che ha già giocato uno spezzone contro la Finlandia e poi potremmo avere dal primo minuto Van de Ven, anche come “premio” per aver vinto l’Europa League con il Tottenham. Sugli esterni Geertruida e Hato possono essere titolari; si vedrà, per il momento si cambia tutto ma non così a centrocampo.

DIRETTA/ Estonia Norvegia (risultato finale 0-1): missione compiuta! (9 giugno 2025)

Qui infatti Koeman ha meo opzioni a sua disposizione, ma può sperimentare: per esempio può tornare al 4-2-3-1 inserendo Wieffer al fianco di uno tra Frenkie De Jong e Gravenberch, avanzando dunque Xavi Simons sulla linea dei trequartisti e facendolo giocare con Malen e Lang sugli esterni, ricordando che nessuno dei due è stato impiegato sabato sera. Il primo tra l’altro può anche fare il centravanti tattico; in questo caso una maglia potrebbe averla Justin Kluivert, ma non si può tagliare fuori nemmeno Weghorst che può agire davanti a tutti. Staremo a vedere…

DE LEO CON QUALCHE DUBBIO

Anche De Leo potrebbe cambiare qualcosa, ma con le probabili formazioni Olanda Malta dal lato degli ospiti proviamo a insistere con gli undici che hanno pareggiato in Lituania. Sicuro il ruolo del portiere con Bonello che sarà titolare; davanti a lui dovremmo vedere ancora Carragher e Enrico Pepe, sulle corsie laterali invece ecco Zach Muscat che opera a destra e Camenzuli che rimane favorito su Beerman, qui meno opzioni rispetto a un centrocampo nel quale Satariano e Guillaumer restano favoriti ma devono vincere la concorrenza di Pisani e Paiber-.

Forse anche di Ewurum, che però potrebbe e dovrebbe avere campo sulla trequarti: può prendere il posto di Teuma che ha giocato titolare la partita contro la Lituania, sulle fasce in questa linea Jodi Jones e Joseph Mbong sanno che Corbalan rappresenta un’alternativa molto valida per Malta e uno dei due potrebbe finire in panchina per fargli spazio, allo stesso modo questo discorso può riguardare l’attaccante che sabato sera è stato Paul Mbong, ma che per la partita di Groningen contro l’Olanda potrebbe cambiare con Nwoko pronto a prendersi la maglia.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA MALTA: IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Scherpen; Geertruida, De Vrij, Van de Ven, Hato; F. De Jong, Wieffer; Malen, Xavi Simons, Lang; Weghorst. Allenatore: Ronald Koeman

MALTA (4-2-3-1): Bonello; Z. Muscar, Carragher, E. Pepe, Camenzuli; Satariano, Guillaumer; Corbalan, Ewurun, J. Mbong; Nwoko. Allenatore: Emilio De Leo