Probabili formazioni Olanda Qatar/ Diretta tv: Gakpo è la certezza

Con le probabili formazioni di Olanda Qatar ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio sarà disputata per la terza giornata del girone A dei Mondiali 2022, un incrocio con una favorita d’obbligo, naturalmente l’Olanda. Gli Orange finora hanno convinto poco in termini di prestazioni, ma hanno comunque raccolto una vittoria contro il Senegal e un pareggio contro l’Ecuador, di conseguenza devono completare l’opera per la qualificazione per gli ottavi di finale, che dovendo giocare contro il Qatar potrebbe essere sulla carta una formalità.

Il Qatar invece ha perso due partite su due, sebbene facendo una figura tutto sommato dignitosa, di conseguenza è già matematicamente eliminato ma vorrà onorare al meglio l’ultima partita nel torneo iridato casalingo, cercando gloria contro l’avversaria più blasonata del girone, per l’orgoglio e per salutare come si deve. Tutto questo premesso, andiamo però a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Olanda Qatar.

DIRETTA OLANDA QATAR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Olanda Qatar sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Uno, naturalmente canale numero 1, alle ore 16.00 italiane. Inoltre, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR

LE SCELTE DI VAN GAAL

Nelle probabili formazioni di Olanda Qatar, il c.t. degli Orange Louis Van Gaal dovrebbe confermare il modulo con la difesa a tre e quindi il 3-4-1-2, sia pure estraneo alla ferrea tradizione a quattro dei Paesi Bassi. Davanti al portiere Noppert toccherà ancora a de Ligt (sebbene insidiato da Timber), in compagnia di van Dijk e Aké. A centrocampo Klaassen e de Jong formeranno il duo nel cuore della mediana, con l’interista Dumfries come esterno destro e Blind invece titolare sulla fascia sinistra, mentre il reparto offensivo comincerà naturalmente con Gakpo trequartista titolare dopo i due gol segnati nelle prime due partite, mentre la coppia di attaccanti potrebbe vedere Bergwijn dal primo minuto al fianco di Depay.

LE MOSSE DI SANCHEZ

Per quanto riguarda invece i padroni di casa, le probabili formazioni di Olanda Qatar dovrebbero vedere gli uomini del c.t. spagnolo Felix Sanchez sistemarsi con il classico modulo 5-3-2, tuttavia con diverse novità possibili tra gli interpreti, per dare spazio a tutti nell’ultima partita di questa avventura comunque memorabile: proviamo allora ad ipotizzare Barsham in porta; davanti a lui la folta difesa a cinque con I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan e H. Ahmed da destra a sinistra, che naturalmente dovrà diventare 3-5-2 in fase di spinta; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Boudiaf, Madibo e Al-Haydos; infine, il tandem d’attacco titolare del Qatar dovrebbe essere formato da Afif e Muntari.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. All. Van Gaal.

QATAR (5-3-2): Barsham; I. Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan, H. Ahmed; Boudiaf, Madibo, Al-Haydos; Afif, Muntari. All. Sanchez.











