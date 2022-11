Probabili formazioni Olanda Qatar/ Quote, Depay vuole una maglia! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Olanda Qatar ci portano a parlare di una partita che si gioca alle ore 16:00 di martedì 29 novembre, ed è valida per la terza giornata nel gruppo A dei Mondiali 2022. Sappiamo che i padroni di casa sono già eliminati: doppia sconfitta per il Qatar, maturata contro Ecuador e Senegal, e il pareggio che la Tricolor ha raccolto contro gli orange ha fatto il resto, decretando l’uscita di scena di una nazionale che si era preparata a lungo per questa kermesse ma sul campo ha dimostrato di dover ancora crescere esponenzialmente per raggiungere il livello delle avversarie.

L’Olanda con un pareggio sarebbe qualificata agli ottavi, ma naturalmente vuole blindare il primo posto nel girone: sarebbe suo con un punto se uscisse un pari anche nell’altra partita, l’Olanda però vuole una dimostrazione di forza e dovrà andare alla ricerca della goleada, al momento con l’Ecuador è tutto pari e si rischia la beffa per una rete in meno (o in più, dipende dai punti di vista). Noi adesso ci concentriamo su quello che potrebbe succedere in campo, dal punto di vista delle scelte dei due CT: prendiamoci allora del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Olanda Qatar.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Olanda Qatar, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orange vi permetterebbe di guadagnare 1,20 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale padrona di casa, questo bookmaker ha un valore che equivale a 15,00 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR

LE SCELTE DI VAN GAAL

Non sono ancora sicure le scelte di Louis Van Gaal per Olanda Qatar: in difesa potrebbe tornare titolare De Ligt che però è ammonito e rischia di saltare gli ottavi, possibile che sia dato spazio a Timber confermando la difesa che ha pareggiato contro l’Ecuador, dunque con Van Dijk e Aké a completare lo schieramento davanti al portiere Noppert. Sulle corsie laterali Dumfries e Daley Blind hanno sempre giocato titolari, quindi ancora una volta dovrebbe essere così; per quanto riguarda i due di centrocampo, Berghuis dovrebbe tornare a prendersi la maglia che aveva avuto all’esordio contro il Senegal, in questo caso farebbe coppia con l’intoccabile Frenkie De Jong rispedendo in panchina Koopmeiners. Poi abbiamo la zona offensiva, ed ecco che Gakpo – due gol in altrettante partite ai Mondiali 2022 – si riprenderebbe il posto sulla trequarti liberandone uno come partner di Bergwijn. Da valutare chi potrebbe giocare: l’idea di Van Gaal sarebbe quella di rilanciare pienamente Depay e allora puntiamo su di lui come titolare, occhio naturalmente anche a Janssen e un Weghorst che fino a questo momento ha avuto poco spazio.

GLI 11 DI SANCHEZ BAS

Ancor più incerto il 5-3-2 di Félix Sanchez Bas per Olanda Qatar, la sua nazionale è già eliminata ma chiaramente punta a uscire di scena a testa alta. Turnover o titolari? Vedremo: noi per il momento scegliamo un assetto con la conferma di Barsham tra i pali, con Pedro Miguel a fare uno dei tre centrali (gli altri sarebbero Khoukhi e Hassan) e dunque un terzino destro che sarebbe Mohammed, con Ahmed che invece spingerebbe sull’altro lato del campo. A centrocampo ecco Al Haydos a fare il playmaker basso, ma in realtà pronto ad alzare la sua posizione come i due laterali, creando una sorta di 3-4-1-2 quando il Qatar sarà in fase di possesso palla (e vedremo quanto succederà). Madibo e Boudiaf saranno le due mezzali; potrebbe non cambiare nemmeno la coppia offensiva di questa nazionale, ma attenzione a Mohammad Muntari che, avendo segnato l’unico gol del Qatar in questa manifestazione, potrebbe essersi guadagnato i gradi del titolare e spingere in panchina uno dei due colleghi di reparto. Se così fosse, ipotizziamo che Afif parta seduto; a giocare dal primo minuto sarebbe quindi Almoez Ali.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA QATAR: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. Allenatore: Louis Van Gaal

QATAR (5-3-2): Barsham; Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Madibo, Al Haydos, Boudiaf; M. Muntari, Almoez Ali. Allenatore: Félix Sanchez Bas











