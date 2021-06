Probabili formazioni Olanda Repubblica Ceca/ Quote, solo certezze! (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA A BUDAPEST?

Con le probabili formazioni di Olanda Repubblica Ceca analizziamo la partita che si gioca alle ore 21:00 di sabato 27 giugno, valida per gli ottavi di finale degli Europei 2020: siamo alla Ferenc Puskas Arena di Budapest per un match che sulla carta tende parecchio dalla parte degli orange, ma che come tutte le gare secche non può essere inscatolato in un pronostico secco. Certamente l’Olanda ha ben impressionato nel gruppo C: ha chiuso a punteggio pieno con il miglior attacco della prima fase, ci sono anche due clean sheet e in generale che questa nazionale avesse talento era già risaputo.

La Repubblica Ceca però è pronta a stupire: 4 punti, qualificazione tra le quattro migliori terze e un solo giocatore in grado di segnare, ma il fatto che tutta la pressione sia sugli avversari può giocare a favore di una squadra che sicuramente sarà ostica da affrontare. Vedremo come andranno le cose a Budapest; aspettando che la partita si giochi possiamo iniziare a fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, studiandone dubbi e certezze a poche ore dal calcio d’inizio e leggendo insieme le probabili formazioni di Olanda Repubblica Ceca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Olanda Repubblica Ceca possiamo avvalerci delle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: in questa partita degli Europei 2020 il segno 1 che identifica la vittoria degli orange, formalmente padroni di casa, vale 1,65 volte la somma puntata, mentre per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo a una vincita che ammonta a 3,80 volte l’importo investito. L’affermazione dei cechi, per cui bisognerà puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA REPUBBLICA CECA

GLI 11 DI DE BOER

Frank De Boer, per le probabili formazioni di Olanda Repubblica Ceca, si affida come sempre al 5-3-2: noi lo posizioniamo comunque come 3-5-2 perché Dumfries e Van Aanholt, i due terzini, in realtà giocano in proiezione offensiva quasi costante e la trazione comunque è anteriore. Saranno quindi De Vrij, De Ligt e Daley Blind i tre centrali che si posizioneranno a protezione del portiere Stekelenburg; davanti a loro la consueta mediana con Wijnaldum in posizione centrale, ma in realtà il vero regista della squadra olandese è Frenkie De Jong che parte sulla mezzala, con De Roon che dovrebbe essere confermato titolare sull’altro versante del campo. Per quanto riguarda l’attacco, le scelte vertono su Depay e Weghorst che sono una coppia complementare e oseremmo dire vecchio stampo. Le alternative all’Olanda non mancano, ma possiamo anche affermare che i titolari nella mente di De Boer siano questi e dunque non dovrebbero esserci particolari sorprese dell’ultimo momento per l’ottavo di finale degli Europei 2020.

LE SCELTE DI SILHAVY

Sostanzialmente Jaroslav Silhavy non ha dubbi nelle probabili formazioni di Olanda Repubblica Ceca, tranne uno: deve sostituire lo squalificato Boril, e dovrebbe farlo con Mateju che, rispetto a Kaderabek, forse si adatta meglio a giocare a sinistra. Sull’altro versante ci sarà Coufal: lui, come tutti gli altri, viene confermato per l’ottavo degli Europei 2020. Avremo quindi Celustka e Kalas davanti al portiere Vaclik, con una cerniera mediana nella quale Soucek sarà una sorta di jolly che avrà al suo fianco Holes. Sulla linea dei trequartisti Jankto, uno dei giocatori passati dalla nostra Serie A o che vi giocano ancora – come nel suo caso – sarà l’esterno di sinistra, dall’altra parte del campo avremo Masopust mentre in posizione centrale ci sarà il veterano e capitano Darida, sostanzialmente il collante della nazionale ceca. Davanti, a fare da riferimento per i compagni, ecco Schick: il giocatore di cui parlavamo in precedenza, quello che ha segnato tutti i gol (3) della Repubblica Ceca nel girone.

IL TABELLINO

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Daley Blind; Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt; Depay, Weghorst. Allenatore: Frank De Boer

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Allenatore: Jaroslav Silhavy



