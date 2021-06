Probabili formazioni Olanda Scozia/ Quote, pochi dubbi per Clarke!

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SCOZIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Olanda Scozia, big match amichevole che pure si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Estadio Algarve di Faro. Siamo ormai prossimi a dare il via all’edizione 2021 degli Europei e protagonisti annunciati saranno per l’appunto gli oranje come gli scozzesi, chiamati oggi in campo per verificare lo stato di forma e dunque valutare le eventuali correzioni da fare prima di debuttare nella rassegna continentale.

In campo neutro saranno oggi riflettori puntati sull’Olanda di Frank de Boer, che negli ultimi mesi si è tolta diverse soddisfazioni: la qualità media della selezione è aumentata e hanno fatto gioire i fan gli ottimi successi trovati solo a marzo nel turno di qualificazione ai prossimi mondiali. Contro però oggi una squadra sempre molto motivata come è quella di Clarke: la Scozia si candida al ruolo di outsider per la prossima rassegna continentale ed è pronta ad affinare le armi, ben sfruttando l’amichevole di questa sera. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Olanda Scozia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè ci attenda match affatto scontato, pure alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a concedere agli Oranje il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato per la vittoria dell’Olanda la quota di 1.45, contro il più alto 6.25 segnato per il successo della Scozia: il pareggio vale 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SCOZIA

LE MOSSE DI DE BOER

Per le probabili formazioni di Olanda Scozia De Boer dovrebbe aver fissato il 4-2-3-1 di partenza con tanti titolari in vista del prossimo impegno continentale: pure va detto che la rosa è ampia e potrebbero non mancare i ballottaggi dal primo minuto. Messo Krul tra i pali, ecco che in difesa questa sera dovrebbero farsi avanti Dumfries e Blind in corsia, con gli “italiani” De Ligt e De Vrij a centro del reparto. Per il centrocampo pure è difficile fare una scelta: contro gli scozzesi pure dovrebbero farsi avanti dal primo minuto Frenkie de Jong e Klaassen, ma De Roon è valida alternativa. In avanti ecco poi Luuk De Jong in prima punta, con Depay e Wijnaldum sull’esterno: Van De Beek si collocherà sulla linea della trequarti.

LE SCELTE DI CLARKE

Spazio al 3-1-4-2 già visto anche nell’ultimo incontro con Far oer per le qualificazioni ai mondiali per Steve Clarke, che chiaramente punterà oggi solo su i suoi titolari più in forma. Ecco che allora stasera avremo subito Dykes e Adams in attacco, con McGregor e McGinn subito dietro: toccherà al capitano Robertson e a O’Donnell schierarsi sull’esterno (occhio però a Fraser, sempre a disposizione). Il giocatore del Manchester United McTominay, nonostante il poco riposo, sarà chiamato in causa davanti alla difesa: alle sue spalle ecco Hanley, Tierney e Hendry, tutti titolari.

IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Krul; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind; F. De Jong, Klaassen; Wijnaldum, Van de Beek, Depay; L De Jong All. De Boer

SCOZIA (3-1-4-2): Gordon; Hanley, Hendry, Tierney; McTominay; O’Donnell, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams All. Clarke



