Probabili formazioni Olanda Spagna/ Quote: Morata titolare ad Amsterdam?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Olanda Spagna sono decisamente intriganti perché questa sarà la partita amichevole di maggiore spessore fra quelle in programma oggi. Olanda e Spagna non hanno scelto avversarie “morbide” e dunque alle ore 20.45 di stasera ad Amsterdam ci aspettiamo un match di alto livello, con poco spazio per gli esperimenti e tanti big già in campo nonostante poi incombano due impegni ufficiali in Uefa Nations League. L’Olanda è naturalmente nel girone dell’Italia e arriva dal pareggio del mese scorso a Bergamo, ma a dire il vero ha scarse possibilità di accedere alla Final Four, obiettivo molto più alla portata della Spagna nonostante l’ultima sconfitta in Ucraina abbia complicato non poco la strada anche per le Furie Rosse di Luis Enrique. Di certo però già oggi sarà grande spettacolo, andiamo allora a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Olanda Spagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Olanda Spagna secondo le quote dell’agenzia Snai sorride agli ospiti iberici: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 2,95 volte la posta in palio contro la quota di 2,45 per il segno 2, che indica dunque la Spagna come favorita. Il pareggio, cioè il segno X, è infine sullo stesso livello di una vittoria olandese e vale 2,95 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SPAGNA

LE SCELTE DI DE BOER

Frank De Boer dovrebbe proporre nelle probabili formazioni di Olanda Spagna il modulo 4-2-3-1: in porta il favorito potrebbe essere Krul, davanti a lui tanti “italiani” nonostante l’assenza di De Ligt perché dovremmo avere l’interista De Vrij in coppia con Daley Blind nella coppia centrale e l’atalantino Hateboer a destra, mentre a sinistra potrebbe esserci la staffetta Wijndal-Van Aanholt. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Koopmeiners in coppia con Frenkie De Jong oppure Klaassen, mentre può avanzare la sua posizione Wijnaldum ad esterno destro sulla trequarti, in compagnia di Van De Beek e Bergwijn alle spalle della prima punta Depay, anche se per l’attacco olandese ci sono tanti nomi in lizza, come ad esempio anche Berghuis e Malen.

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Per quanto riguarda invece le Furie Rosse, le probabili formazioni di Olanda Spagna ci dovrebbero riservare un 4-3-3 per Luis Enrique, che potrebbe scegliere Morata al centro dell’attacco, completato poi da due tra Ferran Torres, Oyarzabal, Adama Traoré e Gerard Moreno – nulla da fare invece purtroppo per l’infortunato Ansu Fati. A centrocampo si rivede Koke, possibile titolare come mezzala al fianco del regista Rodri e di uno tra Mikel Merino, Canales e Fabian Ruiz, senza sottovalutare del tutto Marcos Llorente, che può tornare utile in diverse posizioni. Per quanto l’amichevole sia prestigiosa, in difesa dovrebbe riposare Sergio Ramos e ipotizziamo dunque come titolari Inigo Martinez ed Eric Garcia. Jesus Navas e Reguilon saranno i due terzini, in porta infine possibile ballottaggio fra Kepa Arrizabalaga e De Gea.

IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Krul; Hateboer, De Vrij, Blind, Wijndal; Koopmeiners, F. De Jong; Wijnaldum, Van De Beek, Bergwijn; Depay. All. F. De Boer.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Navas, Garcia, Martinez, Reguilon; Koke, Rodri, Merino; Torres, Morata, Moreno. All. Luis Enrique.



© RIPRODUZIONE RISERVATA