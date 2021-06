Probabili formazioni Olanda Ucraina/ Quote, De Boer con la difesa a 3? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA UCRAINA: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Analizziamo le probabili formazioni di Olanda Ucraina: la partita, valida per il gruppo C degli Europei 2020, si gioca alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam dove gli orange disputeranno tutte le gare della loro prima fase, un vantaggio non indifferente. Olanda che punta alla vittoria del titolo, non potrebbe essere altrimenti anche se negli ultimi anni ci sono stati anche grossi fallimenti; per esempio, cinque anni fa nemmeno la qualificazione alla fase finale, poi però è arrivata una finale di Nations League come inizio del percorso di rinascita che ora dovrà dare frutti più grossi e succosi.

MALORE ERIKSEN/ Tra soccorsi e preghiere, il volto del calcio che sentiamo più nostro

L’Ucraina di Andriy Shevchenko si può considerare un’outsider: comunque favorita per prendersi almeno il secondo posto nel girone, poi si vedrà quello che riuscirà a fare nella seconda fase degli Europei 2020. Sicuramente c’è talento anche se la sensazione è che la rosa a disposizione del CT non sia particolarmente profonda; vedremo allora quello che succederà in campo, intanto possiamo iniziare ad analizzare le scelte da una parte e dall’altra del campo parlando in maniera più approfondita delle varie scelte per le probabili formazioni di Olanda Ucraina.

Risultati Europei 2020, Classifiche/ Diretta gol: Belgio super, Finlandia di misura

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo valutare le quote che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico su Olanda Ucraina. Il segno 1 che regola la vittoria della nazionale orange porta in dote una vincita corrispondente a 1,65 volte la posta, mentre per il segno X sul quale puntare per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 3,55 volte la giocata. Il segno 2, per il successo della nazionale ucraina, con questo bookmaker vale 5,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA UCRAINA

GLI 11 DI DE BOER

Frank De Boer sembra intenzionato a puntare sul 3-5-2: dunque in Olanda Ucraina potremmo vedere una linea difensiva con De Vrij, De Ligt (se starà bene, altrimenti è pronto Aké) e Daley Blind schierati fianco a fianco davanti a Stekelenburg, che può essere favorito nel ballottaggio con Krul. A centrocampo le cose si fanno interessanti: in cabina di regia opera Frenkie De Jong che può essere spostato sul centrodestra, a quel punto la posizione centrale sarebbe di uno tra De Roon e Klaassen con Wijnaldum a operare sull’altro versante come mezzala tattica. I due esterni sono da definire: sicuro Dumfries a destra, poi Wijndal se la gioca con Van Aanholt le cui quotazioni sono in crescita. Nel reparto avanzato, Depay sarà sicuro di una maglia e a fare coppia con lui la scelta più sensata è Weghorst, reduce da una fantastica stagione con il Wolfsburg.

LE PAGELLE BELGIO RUSSIA (3-0)/ I voti della partita, Europei 2020: Lukaku MVP

LE SCELTE DI SHEVCHENKO

Shevchenko affronta Olanda Ucraina con il 4-1-4-1, da sempre il modulo di riferimento della sua nazionale: Pyatov è il portiere, davanti a lui agiscono Kryvtsov e Matvienko mentre i due terzini dovrebbero essere Zabarnyi e uno tra Sobol e Mykolenko, presumibilmente il secondo. A centrocampo, vale a dire davanti a questo reparto arretrato, il favorito sembra essere Stepanenko che è comunque in ballottaggio con Makarenko; poi una linea sulla trequarti con Zinchenko che cambia ruolo rispetto al Manchester City, al suo fianco il mancino fatato di Malinovskyi mentre Marlos si gioca una maglia da titolare a sinistra, dovendola soffiare a Zubkov e dando per assodato che Yarmolenko giocherà sulla corsia destra. La prima punta invece dovrebbe essere Yaremchuk senza troppe discussioni.

IL TABELLINO

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Daley Blind; Dumfries, F. De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Wijndal; Depay, Weghorst. Allenatore: Frank De Boer

UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Marlos; Yaremchuk. Allenatore: Andriy Shevchenko



© RIPRODUZIONE RISERVATA