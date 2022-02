Probabili formazioni Olympiacos Atalanta/ Diretta tv: ancora senza Muriel e Palomino

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS ATALANTA: CHI GIOCA AL PIREO?

Con le probabili formazioni di Olympiacos Atalanta ci avviciniamo al ritorno dei playoff di Europa League: appuntamento al Georgios Karaiskakis alle ore 18:45 di giovedì 24 febbraio. Una settimana fa la Dea ha vinto in rimonta, spezzando una serie negativa che però prosegue in Serie A: la doppietta di Djimsiti ha dato un vantaggio all’Atalanta che, non esistendo più il valore doppio sui gol in trasferta, anche perdendo 1-0 si garantirebbe i tempi supplementari, ma naturalmente punta a superare il turno e volare agli ottavi nei 90 minuti anche perché la situazione a livello di forma fisica non è delle migliori.

In campionato come detto continuano i problemi: gli orobici hanno perso anche a Firenze e così non hanno sfruttato il pareggio della Juventus, rischiando seriamente di compromettere la corsa non solo alla Champions League ma in generale alle coppe europee della prossima stagione. Anche per questo fare strada in Europa League è importante: vedremo come andranno le cose giovedì sera ad Atene, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Olympiacos Atalanta.

DIRETTA OLYMPIACOS ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olympiacos Atalanta sarà riservata soltanto agli abbonati di Sky e DAZN, perché questa partita non viene trasmessa in chiaro ma l’appuntamento con l’Europa League è confermato sulle due piattaforme, delle quali bisogna essere clienti. La seconda prevede la visione in diretta streaming video o tramite una smart tv che sia dotata di connessione a internet, con il satellite invece la mobilità sarà garantita, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS ATALANTA: LE SCELTE DEI MISTER

GLI 11 DI PEDRO MARTINS

Per Olympiacos Atalanta Pedro Martins dovrebbe avvalersi del 3-4-3 e confermare la squadra che ha giocato una settimana fa: secondo questo modulo davanti al portiere Vaclik avremo dunque una linea difensiva composta da Papastathopoulos, Manolas e Pape Abou Cissé, alzano invece la loro posizione i due terzini che dovrebbero essere Lala e Reabciuk, pronti ad affiancare la zona mediana del campo nella quale vanno verso la conferma sia Bouchalakis che Mady Camara, entrambi impiegati in campionato nella trasferta vincente sul campo del Volos. Avremo poi il tridente offensivo imperniato sui gol di Tiquinho Soares, che dovrebbe venire preferito a El Arabi titolare domenica nella Super League greca; sugli esterni i favoriti restano Masouras e Onyekuru, le prime alternative si chiamano Aguibou Camara e Vrousai che però dovrebbero partire dalla panchina, con il passaggio al 4-2-3-1 come trequartista centrale potrebbe infatti giocare Joao Carvalho.

I DUBBI DI GASPERINI

Continuano le brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Muriel non è disponibile per Olympiacos Atalanta a meno di un recupero lampo, dunque il tecnico della Dea perde un’altra opzione per l’attacco e potrebbe nuovamente affidarsi a una soluzione con Boga ad affiancare Malinovskyi, e un centrocampo a cinque come si è già visto domenica contro la Fiorentina. Secondo questo schieramento, in mediana agirebbe Pessina che andrebbe ad affiancare la regia di Freuler e la concretezza di De Roon; Koopmeiners, titolare all’Artemio Franchi, dovrebbe invece accomodarsi in panchina. In difesa non torna Palomino: dunque, per Gasperini la scelta è tra l’inserimento del giovane Scalvini o la conferma del trio Toloi-Demiral-Djimsiti, anche se il turco non è al top della condizione. In porta giocherà Musso, sugli esterni dovrebbero invece agire Hateboer e Giuseppe Pezzella anche se Maehle e Zappacosta, che sono stati titolari nella sconfitta subita dalla Fiorentina, potrebbero comunque venire confermati – o almeno uno dei due.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLYMPIACOS ATALANTA

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, P.A. Cissé; Lala, Bouchalakis, M. Camara, Reabciuk; Masouras, Tiquinho Soares, Onyekuru. Allenatore: Pedro Martins

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Giu. Pezzella; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini



