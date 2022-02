Probabili formazioni Olympiacos Atalanta/ Quote: emergenza per Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS ATALANTA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Olympiacos Atalanta ci presentano la partita di ritorno dei playoff di Europa League che si giocherà oggi al Pireo. Una settimana fa la Dea ha vinto in rimonta, unica gioia di un periodo decisamente complicato nelle altre competizioni. L’Europa League dunque potrebbe diventare ancora più importante per l’Atalanta che, grazie alla doppietta di Djimsiti, può permettersi adesso due risultati su tre, mentre in caso di sconfitta con un solo gol di scarto andrebbe ai tempi supplementari, insidia comunque da evitare dal momento che la condizione di forma non è delle migliori per i nerazzurri.

La discussa sconfitta a Firenze conferma che il momento dell’Atalanta è particolarmente sfortunato sotto ogni punto di vista, la rimonta di giovedì scorso tuttavia permette almeno di affrontare con fiducia la trasferta di Atene, sul campo di una avversaria ostica ma non irresistibile, rispetto alla quale la migliore Atalanta è certamente superiore. Ora la situazione è più incerta, ma scopriamo adesso tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Olympiacos Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Olympiacos Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna dell’Atalanta parte favorito ed è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno 1 per il successo dell’Olympiacos e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno X per un pareggio che comunque andrebbe benissimo alla Dea.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS ATALANTA: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE SCELTE DI PEDRO MARTINS

Nelle probabili formazioni di Olympiacos Atalanta l’allenatore di casa Pedro Martins dovrebbe avvalersi del 3-4-3 e confermare la squadra che ha giocato una settimana fa a Bergamo: davanti al portiere Vaclik avremo dunque una linea difensiva che dovrebbe essere composta da Papastathopoulos, Manolas e Pape Abou Cissé, mentre i due esterni Lala e Reabciuk dovrebbero agire sulla linea dei centrocampisti, affiancando Bouchalakis e Mady Camara, che dovrebbero essere i due titolari nel cuore della mediana ellenica.

Avremo poi il tridente offensivo imperniato su Tiquinho Soares, che dovrebbe essee preferito ad El Arabi come prima punta; sugli esterni offensivi i favoriti restano Masouras e Onyekuru, le prime alternative si chiamano Aguibou Camara e Vrousai che però dovrebbero partire dalla panchina. Infine, se venisse invece adottato il modulo 4-2-3-1, ecco che come trequartista centrale potrebbe giocare Joao Carvalho.

LE MOSSE DI GASPERINI

Problemi sempre numerosi per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni di Olympiacos Atalanta: cominciamo dall’attacco, dove sarà assente anche Muriel, dunque il tecnico della Dea potrebbe nuovamente affidarsi a una soluzione con Boga ad affiancare Malinovskyi e un centrocampo a cinque, anche se resta valida anche l’opzione di avanzare uno dei centrocampisti per dare vita al 3-4-2-1. Da questa decisione potrebbe dipendere la posizione di Pessina che potrebbe affiancare la regia di Freuler e la concretezza di De Roon; resta però una valida soluzione anche Koopmeiners.

In difesa non torna Palomino: dunque, Gasperini dovrebbe confermare il trio Toloi-Demiral-Djimsiti, anche perché poi due su tre saranno squalificati in campionato e di conseguenza nella retroguardia l’emergenza principale sarà lunedì sera contro la Sampdoria. In porta giocherà Musso, infine gli esterni sono forse l’unico settore nel quale Gasperini può permettersi una certa abbondanza: dovrebbero agire dal primo minuto Hateboer e Pezzella ma ci sono anche Maehle e Zappacosta, che sono stati titolari nella sconfitta subita la Fiorentina domenica in campionato.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLYMPIACOS ATALANTA

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, Bouchalakis, Camara, Reabciuk; Masouras, Tiquinho Soares, Onyekuru. All. Martins.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Pezzella; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.



