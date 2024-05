Probabili formazioni Olympiakos Aston Villa/ Quote, opzioni Jovetic e Zaniolo (Conference, 9 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS ASTON VILLA: CHI GIOCA AL PIREO?

Grande attese al Georgios Karaiskakis, e allora possiamo subito studiare le probabili formazioni di Olympiakos Aston Villa: naturalmente stiamo parlando del ritorno della semifinale in Conference League 2023-2024, in programma alle ore 21:00 di giovedì 9 maggio. Il match del Villa Park ha dato un esito a sorpresa: l’Olympiakos ha vinto 4-2 in trasferta grazie a un sontuoso El Kaabi, e in questo modo ha avvicinato di molto quella che sarebbe una straordinaria finale, la prima nella storia, con la possibilità di giocarla in casa anche se nello stadio dell’Aek Atene.

L’Aston Villa, che in Premier League si sta giocando il quarto posto, ha bisogno di un’impresa: la presenza in panchina di Unai Emery e una superiorità che comunque rimane lasciano intendere che si possa fare, del resto si può anche guardare ai turni precedenti per dire che può essere così, ma in ogni caso sarà durissima. Adesso noi dobbiamo scoprire in che modo i due allenatori presenteranno le loro squadre sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per valutare insieme le probabili formazioni di Olympiakos Aston Villa.

OLYMPIAKOS ASTON VILLA: QUOTE E PRONOSTICO

Parlando ancora delle probabili formazioni di Olympiakos Aston Villa possiamo andare a vedere quali siano le quote che l’agenzia Snai propone per la semifinale di ritorno in Conference League. La squadra favorita stasera è quella inglese: il segno 2 per la vittoria dell’Aston Villa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,95 volte quanto avrete messo sul piatto, siamo invece ad un valore di 3,50 volte la posta in palio per il segno 1 sul successo dell’Olympiakos. Infine il pareggio, regolato dal segno X: questa eventualità porta in dote una vincita che corrisponde a 3,70 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS ASTON VILLA

LE SCELTE DI MENDILIBAR

È del tutto plausibile che in Olympiakos Aston Villa José Luis Mendilibar si affidi allo stesso 4-3-3 che una settimana fa ha vinto a Birmingham: dunque, secondo questa ipotesi, avremmo la coppia centrale di difesa composta da Retsos e Carmo che si piazza davanti al portiere Tzolakis, con Rodinei terzino destro e Francisco Ortega che si piazza invece sulla corsia opposta. A centrocampo poi potrebbero agire Chiquinho e Iborra, che di fatto si scambierebbero i compiti di regia, con Hezze che fungerebbe da mezzala; come alternativa abbiamo ovviamente André Horta, che potrebbe anche essere titolare qualora il tecnico spagnolo decidesse di mischiare le carte. Davanti, di fatto si gioca con una sorta di modulo ad albero di Natale: Podence e Fortounis partono larghi sulle fasce ma di fatto accentrano la loro posizione andando a formare una linea di trequarti alle spalle di El Kaabi, che dopo la tripletta del Villa Park sarà chiaramente confermato a scapito di Jovetic, che potrebbe anche prendere il posto di Podence agendo così da trequartista.

LE MOSSE DI EMERY

La buona notizia per Unai Emery in vista di Olympiakos Aston Villa è il ritorno di Emiliano Martinez, che in porta prenderà il posto dell’ex Roma Robin Olsen; in difesa è verosimile immaginare che Pau Torres e Diego Carlos possano tornare a fare i centrali titolari, cambierebbe allora la coppia visto che all’andata hanno giocato Konsa e Lenglet. Cash e Digne restano favoriti per operare come laterali bassi; in mezzo al campo verosimilmente non ci saranno modifiche e la cerniera nel settore nevralgico sarà dunque formata da Douglas Luiz e McGinn; potrebbe invece esserci spazio per Zaniolo sulla trequarti, ma Unai Emery dovrà in questo caso decidere chi mandare in panchina. Il candidato sarebbe Morgan Rogers, a quel punto Moussa Diaby potrebbe spostarsi a destra con Bailey a sinistra, così che Zaniolo possa prendersi la posizione centrale; nessun dubbio invece circa la prima punta, Ollie Watkins ha disputato una grande stagione e ha anche segnato nella semifinale di andata in Conference League, nella ripresa come già una settimana fa potrebbe poi essere affiancato da Duran.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS ASTON VILLA: IL TABELLINO

OLYMPIAKOS (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, F. Ortega; Hezze, Chiquinho, Iborra; Jovetic, Fortounis; El Kaabi. Allenatore: José Luis Mendilibar

ASTON VILLA (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; M. Diaby, Zaniolo, Bailey; Watkins. Allenatore: Unai Emery











