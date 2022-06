Probabili formazioni Padova Palermo/ Quote: certezze per Oddo e Baldini

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PALERMO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Padova Palermo ci presentano la partita d’andata della finale dei playoff di Serie C che si gioca questa sera nella città veneta: c’è naturalmente grande curiosità attorno alle scelte dei due allenatori Massimo Oddo e Silvio Baldini per il primo atto di una finale che si deciderà poi domenica prossima in casa del Palermo.

DIRETTA/ Palermo Feralpisalò (risultato 1-0): rosanero in finale playoff col Padova!

Il Padova ci è arrivato eliminando con il brivido il Catanzaro, più facile invece la semifinale che il Palermo ha dominato contro la FeralpiSalò, ma tutto questo ormai conta relativamente, anche perché è passata una intera settimana dal ritorno delle semifinali, quindi in questa fase decisiva dei playoff di Serie C si torna a ritmi più “umani” per le partite. Tutto questo premesso, andiamo adesso naturalmente a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Padova Palermo.

DIRETTA/ Padova Catanzaro (risultato finale 2-1): biancoscudati, ribaltone al 97'!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Padova Palermo, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Per questa finale d’andata, sono favoriti i padroni di casa veneti: il segno 1 infatti è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PALERMO

LE MOSSE DI ODDO

Massimo Oddo punterà sul suo offensivo modulo 3-4-3 nelle probabili formazioni di Padova Palermo: la rosa è quasi al completo, dal momento che sono indisponibili solo Kirwan e Matei, di conseguenza le scelte saranno le migliori possibili. Donnarumma in porta sarà protetto dalla difesa a tre formata da Ajeti, Valentini e Gasbarro; a centrocampo dovremmo vedere per il Padova Germano a destra, Ronaldo e Dezi nel cuore della mediana e Curcio esterno sinistro; infine il tridente d’attacco veneto, che dovrebbe vedere titolari Chiricò, Ceravolo e Bifulco.

Probabili formazioni Palermo Feralpisalò/ Quote: solo conferme per Baldini e Vecchi?

LE SCELTE DI BALDINI

Sul fronte rosanero, per Silvio Baldini è Marong l’unico indisponibile nelle probabili formazioni di Padova Palermo. I siciliani dovrebbero quindi schierarsi con il seguente modulo 4-2-3-1 che vede come titolari Massolo in porta; davanti a lui i quattro difensori Buttaro, Lancini, Marconi e Giron; in mediana la coppia formata da De Rose e Damiani; infine il reparto offensivo con il terzetto formato da Valente, Luperini e Floriano sulla trequarti, naturalmente a supporto della prima punta Brunori.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PALERMO

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA