Probabili formazioni Palermo Padova/ Quote: Oddo all’attacco (playoff Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Palermo Padova ci avviciniamo alla partita che sarà valida stasera per il ritorno della finale dei playoff di Serie C. Dopo il successo esterno per 0-1 del Palermo nella partita d’andata a Padova, è facile immaginare che i veneti dovranno osare, mentre i siciliani potrebbero amministrare la partita pronti a sfruttare ogni occasione per rafforzare ancora di più il loro margine di vantaggio. Questo potrebbe essere lo scenario tattico, che andrà ad incidere anche sulle scelte circa le probabili formazioni di Palermo Padova.

Il Padova aveva fatto meglio in stagione regolare, ha sofferto di più durante i playoff ma ha già avuto la meglio in semifinale con un guizzo in extremis, il Palermo invece ha trovato la sua migliore versione proprio nel corso dei playoff e adesso è davvero ad un passo dal ritorno in Serie B. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano le probabili formazioni di Palermo Padova ormai a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Palermo Padova, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Per questa finale di ritorno, sono favoriti i padroni di casa siciliani: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA

LE SCELTE DI BALDINI

Nelle probabili formazioni di Palermo Padova, possiamo disegnare per l’allenatore di casa Silvio Baldini un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari, considerando pure che la rosa è praticamente al completo: Massolo in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Buttaro, Lancini, Marconi e Giron da destra a sinistra; nel cuore della mediana del Palermo dovrebbero essere titolari De Rose e Odjer; infine nel reparto offensivo ecco che potrebbero trovare spazio Valente, Luperini e Soleri da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Brunori.

LE MOSSE DI ODDO

Qualche defezione in più sul fronte veneto, Massimo Oddo tuttavia non potrà fare molti calcoli nelle probabili formazioni di Palermo Padova, perché c’è da tentare un’impresa certamente non facile. Disegniamo allora un modulo 3-4-3 molto offensivo per il Padova allo stadio Barbera: Donnarumma sarà in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Monaco, Valentini e Gasbarro; a centrocampo ecco una linea a quattro che potrebbe vedere Germano, Saber, Ronaldo e Curcio titolari da destra a sinistra, così come Chiricò, Santini e Bifulco dovrebbero comporre il tridente d’attacco per il Padova.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Odjer; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All. Baldini.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Monaco, Valentini, Gasbarro; Germano, Saber, Ronaldo, Curcio; Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo.











