Probabili formazioni Palmeiras Al Ahly: quote, moduli e titolari per gli allenatori al Mondiale per Club 2025, oggi 19 giugno

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS AL AHLY: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Dopo la divisione della posta in entrambe le partite della prima giornata, le scelte dei due allenatori saranno particolarmente significative e quindi attenzione alle probabili formazioni Palmeiras Al Ahly in vista del match di oggi, giovedì 19 giugno, a East Rutherford per il Mondiale per Club 2025.

Il girone A infatti è iniziato nel modo più equilibrato possibile, incerto anche se non molto divertente: per il Palmeiras di Abel Ferreira il pareggio 0-0 contro il Porto, in quello che era un derby per l’allenatore lusitano dei brasiliani. Per il Palmeiras comunque una bella notizia, essendosi già messo alle spalle il match con l’unica europea del girone.

C’è stato d’altronde un pareggio per 0-0 anche per gli egiziani dell’Al Ahly nel match inaugurale contro i padroni di casa dell’Inter Miami. Una bella soddisfazione contro tante stelle, mentre l’Al Ahly ha dimostrato di essere una squadra valida, tradizionalmente fra le più forti dell’intero continente africano.

Tutto è ancora possibile tra due squadre che ora hanno degli elementi in più ma sicuramente non si conoscono benissimo, ecco allora che potrebbero incidere moltissimo le scelte degli allenatori nelle probabili formazioni Palmeiras Al Ahly.

QUOTE E PRONOSTICO

Brasiliani favoriti nelle quote Snai: questo ci dice il pronostico su Palmeiras Al Ahly. Il segno 1 è indicato infatti a 1,57, con un vantaggio netto rispetto a una vittoria egiziana che è quotata ben 5,75 volte la giocata. Nel mezzo il pareggio, perché il segno X è indicato a 4,00.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS AL AHLY

LE MOSSE DI ABEL FERREIRA

Il portoghese Abel Ferreira nelle probabili formazioni Palmeiras Al Ahly dovrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 3-4-2-1. Il portiere è Weverton; davanti a lui una difesa a tre con Giay, Gomez e Murilo possibili titolari; a centrocampo spicca l’ex Lazio Felipe Anderson, che giocherà insieme a Rios, Moreno e Piquerez da destra a sinistra; sulla trequarti la coppia con Estevao e Mauricio alle spalle di Vitor Roque, centravanti del Palmeiras.

CHI SCHIERA RIVEIRO?

Derby iberico in panchina nelle probabili formazioni Palmeiras Al Ahly, perché l’allenatore degli egiziani è lo spagnolo José Riveiro. In questo caso il modulo è il 4-2-3-1: El Shenawy estremo difensore e davanti a lui la difesa a quattro con Hany, Yasser, El Aash e Darim Ahmed Kouka da destra a sinistra; in mediana avremo la coppia Ateya-Fathi; l’ala destra Ben Romdhane apre invece il trio con Ashour e Trezeguet sulla trequarti dietro alla prima punta Abou Ali.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS AL AHLY: IL TABELLINO

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All. Abel Ferreira.

AL AHLY (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Yasser, El Aash, Darim Ahmed Kouka; Ateya, Fathi; Ben Romdhane, Ashour, Trezeguet; Abou Ali. All. Riveiro.