Probabili formazioni Palmeiras Botafogo: quote, moduli e titolari per l’ottavo di finale del Mondiale per Club 2025, oggi sabato 28 giugno

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS BOTAFOGO: CHI GIOCA IL DERBY BRASILIANO?

Un derby brasiliano che attira la nostra curiosità: il calcio verdeoro è in primo piano con le probabili formazioni Palmeiras Botafogo per la partita di oggi, sabato 28 giugno, il primo ottavo del Mondiale per Club 2025 a Philadelphia. Quattro delle migliori 16 sono brasiliane: una bella dimostrazione di forza che ora porta a questo derby.

I due allenatori conosceranno benissimo i propri avversari, condizione che non si è verificata spesso nella fase a gironi: quindi questo sarà un elemento da tenere ben presente anche parlando dei moduli e delle scelte circa i titolari, come faremo come di consueto fra poco in maniera più approfondita.

Prima però, per inquadrare la partita, presentiamo il cammino delle due squadre. Il Palmeiras ha vinto il girone A, imbattuto anche se con una vittoria con l’Al Ahly e due pareggi, con il brivido per la sconfitta evitata negli ultimi dieci minuti contro l’Inter Miami (da 0-2 a 2-2) per acciuffare il primo posto.

Secondo posto nel girone B invece per il Botafogo, ma con un punto in più (6 grazie a due vittorie e una sconfitta) e più in generale un’impressione forse migliore, anche perché era il gruppo con Paris Saint Germain e Atletico Madrid e il Botafogo si è preso la gioia di battere i campioni d’Europa in carica. Questo è il particolare quadro della situazione, ma ora è sempre più vicino il momento delle probabili formazioni Palmeiras Botafogo…

IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Ancora una piccola divagazione con il pronostico e le quote Snai su Palmeiras Botafogo. Il segno 1 è favorito a 2,35 e quindi si crede molto nel Palmeiras, mentre si sale a 2,90 in caso di pareggio e infine l’affermazione nel derby del Botafogo varrebbe 3,45 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS BOTAFOGO

QUALE MODULO PER ABEL FERREIRA?

Abel Ferreira potrebbe essere in dubbio fra i moduli 3-4-2-1 e 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Palmeiras Botafogo. Da questa scelta potrebbe cambiare qualcosa anche negli undici titolari: in porta Weverton; scegliendo la difesa a tre avremmo Giay, Gomez e Murilo nella retroguardia più Felipe Anderson con Rios, Moreno e Piquerez favoriti a centrocampo e nel reparto offensivo Estevao e Mauricio doppio trequartista alle spalle della prima punta Vitor Roque. Con l’altro modulo, potrebbero esserci fino a quattro cambi: occhio a Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Paulinho.

UNO SQUALIFICATO PER RENATO PAIVA

Per il collega Renato Paiva dobbiamo invece tenere presente soprattutto la squalifica di Gregore, indisponibile quindi nelle probabili formazioni Palmeiras Botafogo. Per la squadra di Rio de Janeiro tuttavia il modulo non dovrebbe essere in discussione, un 4-3-3 con il portiere John Victor protetto dalla retroguardia a quattro con Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles da destra a sinistra; Allan nel centrocampo a tre insieme Marlon Freitas e Newton (favorito per rimpiazzare Gregore); in attacco per il Botafogo c’è il tridente con Artur, in mezzo Igor Jesus e l’altra ala Savarino.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS BOTAFOGO: IL TABELLINO

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All. Abel Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Newton; Artur, Igor Jesus, Savarino. All. Renato Paiva.