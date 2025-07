Probabili formazioni Palmeiras Chelsea: quote, moduli e titolari del quarto di finale del Mondiale per Club 2025, oggi venerdì 4 luglio

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS CHELSEA: ECCOVI I POSSIBILI TITOLARI

Il Mondiale per Club 2025 è ormai privo di squadre italiane, ma ci consoliamo con gli allenatori: dopo Simone Inzaghi, è la volta di Enzo Maresca perché nella notte a Philadelphia avremo il match che presentiamo con le probabili formazioni Palmeiras Chelsea, un bel confronto tra brasiliani e inglesi che a livello di club dovrebbe sorridere ai britannici, ma in una sfida secca sarà meglio non sbilanciarsi troppo.

Un confronto ai massimi livelli con il calcio europeo è quello che manca finora al Palmeiras in questo Mondiale: abbiamo solo il pareggio con il Porto nel girone, che comunque i brasiliani hanno vinto per superare poi negli ottavi anche il derby con il Botafogo. I quarti sono già una bella soddisfazione, ma adesso si punta al risultato che potrebbe davvero cambiare la storia.

Il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto la Conference League, competizione magari non difficilissima ma di sicuro assai lunga, che si è aggiunta a tutte le fatiche stagionali del calcio inglese. Ecco allora perché i Blues non hanno brillato nel girone, comunque superato con il secondo posto per poi vincere “la partita più lunga del mondo” (o almeno del Mondiale), come potremmo definire l’ottavo di finale con il Benfica.

Il Chelsea ha già perso contro il Flamengo in questo Mondiale per Club, quindi Maresca cerca il riscatto contro il calcio brasiliano, invece dal canto loro i verdeoro vorranno dimostrare che pure a livello di club possono lottare con le massime potenze europee. Un tema che renderà ancora più intrigante la lettura delle probabili formazioni Palmeiras Chelsea…

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però il pronostico Snai su Palmeiras Chelsea, che sorride nettamente agli inglesi. Le quote infatti indicano il segno 2 a 2,05, mentre una vittoria brasiliana (segno 1) sarebbe valutata a 3,80. Nel mezzo c’è l’ipotesi del pareggio, 3,25 è infatti il valore per il segno X secondo Snai.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS CHELSEA

DUE SQUALIFICATI PER FERREIRA

Per Abel Ferreira, allenatore portoghese dei brasiliani, ci sono problemi in difesa nel modulo 4-2-3-1 delle probabili formazioni Palmeiras Chelsea: infatti le squalifiche di Gustavo Gomez e Piquerez saranno un problema evidente per la retroguardia, che davanti al portiere Weverton schieriamo con il quartetto composto da Marcos Rocha, Micael, Bruno Fuchs e Vanderlan; in mediana invece dal primo minuto dovremmo vedere Rios e Lucas Evangelista; infine davanti potremmo vedere per il Palmeiras Paulinho, Mauricio ed Estevao sulla trequarti e ancora più avanzato naturalmente il centravanti Vitor Roque.

LE SCELTE DI ENZO MARESCA

La risposta di Enzo Maresca dovrebbe essere identica tatticamente, quindi eccovi un altro modulo 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Palmeiras Chelsea: qui l’elenco dei titolari comincia con il portiere Sanchez, mentre i quattro difensori dei Blues potrebbero essere Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella da destra a sinistra; in mezzo al campo sarà un duello davvero sudamericano, perché il Chelsea dovrebbe schierare Enzo Fernandez e Caicedo; qualche metro più avanti, una trequarti con Nkunku, Palmer e Pedro Neto, che dovrebbero giocare dal primo minuto, così come magari Delap prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS CHELSEA: IL TABELLINO

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.