Probabili formazioni Parma Inter/ Quote, tanti assenti per D’Aversa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER, CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dello Stadio Ennio Tardini, la sfida per la 25^ giornata della Serie A tra Parma e Inter, di cui ora andremo a controllare da vicino le probabili formazioni. Pur trattandosi questo del posticipo per il turno infrasettimanale del primo campionato nazionale, pure oggi non ci attendiamo grandissime novità da parte di D’Aversa come di Conte. Il primo dopo tutto, complici i tanti assenti annunciati anche alla vigilia di questo turno, ha quasi le mani legate per fissare il suo 11: il secondo invece, ben sappiamo che difficilmente fa turnare i suoi big. Pure non escludiamo da parte di Conte alcun colpo di scena: dopo tutto il tecnico della Benamata nei giorni scorsi ha perfino recuperato dall’infermeria Stefano Sensi e solo il prossimo lunedì se la vedrà contro un avversario ostico come è l’Atalanta (per cui sarà bene far rifiatare qualcuno prima di affrontare la Dea). Andiamo dunque a controllare da vicino quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Parma Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato che i nerazzurri sono leader della classifica della Serie A, mentre i ducali hanno alle spalle risultati poco lusinghieri, non ci sorprende che il favore del pronostico sia tutto per il club milanese oggi. Per l’1×2 del match di Serie A, vediamo dunque che la Snai ha fissato a 1.27 il successo dell’Inter, contro il più elevato 11.00 segnato per la vittoria del Parma: il pareggio pagherà la posta a 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA INTER

LE MOSSE DI D’AVERSA

Abbiamo appena accennato prima dei problemi di D’Aversa per segnare le probabili formazioni di Parma e Inter: il tecnico infatti oggi dovrà per certo fare a meno di Cornelius come di Gervinho, ma pure di Zirkzee e Nicolussi Caviglia, con pure Conti in forte dubbio. Chi dunque schierare nel 4-3-3? In attacco sarà oggi maglia da titolare per Mihaila come anche per Kucka e Karamoh, mentre a centrocampo se non altro il tecnico ritrova dopo la squalifica smaltita con lo Spezia Brugman: lo schieramento sarà poi completato dai soliti Hernani e Kurtic. Nel reparto arretrato, davanti al numero 1 Sepe, dovrebbero poi farsi avanti dal primo minuto Gagliolo e Bani, ma già quest’ultimo rimane in dubbio con Osorio: in corsia ecco pronti Busi e Pezzella, pur con Iacoponi pronto in panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Per la formazione dell’Inter Antonio Conte non si discosterà dal classico 3-5-2, dove pure saranno più che mai limitati ballottaggi e turnover. Già in attacco infatti dubitiamo che il tecnico possa dare spazio ad altri se non Lautaro Martinez e Lukaku, anche se Alexis Sanchez registra una buona condizione. Per il reparto a centrocampo ecco che rimangono irrinunciabili anche nella 25^ giornata della serie A Barella e Brozovic: al loro fianco è però dubbio tra Vidal, Eriksen e Gagliardini per la maglia da titolare. Stasera ritroveremo poi qui dal primo minuto Hakimi, scontata la squalifica: pronto sull’altra corsia anche Young, che dovrebbe dunque spingere in panca Darmian (anche se questo è fresco di gol contro il Genoa). In difesa è poi solo la titolarità di Bastoni a vacillare: De Vrij e Skriniar saranno in campo dal primo minuto.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Mihaila, Karamoh All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal. Brozovic, Barella, Young; L Martinez, Lukaku All. Conte



