Probabili formazioni/ Parma Juventus: diretta tv, Sarri marca visita (Serie A)

Le probabili formazioni di Parma Juventus ci introducono alla prima partita del campionato di Serie A 2019-2020: siamo allo stadio Ennio Tardini e si parte alle ore 18:00 di sabato 24 agosto. I campioni d’Italia, vincitori degli ultimi otto scudetti, si presentano qui senza il loro nuovo allenatore Maurizio Sarri che, colpito una settimana fa dalla polmonite, ha scelto di curarsi senza troppi affanni; ad ogni modo andrà valutato il modo in cui la squadra bianconera verrà schierata sul terreno di gioco, così come ovviamente sarà interessante stabilire quale sarà il primo Parma (in realtà il secondo, dopo l’esordio in Coppa Italia) del confermato Roberto D’Aversa, che dopo la salvezza dello scorso anno proverà a fare qualcosa di meglio. Mentre aspettiamo che arrivi sabato pomeriggio per il calcio d’inizio della nuova Serie A, studiamo in profondità il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tardini: l’analisi delle probabili formazioni di Parma Juventus e le potenziali scelte reparto per reparto in ciascuna delle due compagini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Juventus è disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport Serie A (numero 202) oppure Sky Sport 251 qualora abbiate sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa si potrà seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA JUVENTUS

GLI 11 DI D’AVERSA

In Parma Juventus i ducali non hanno particolari ballottaggi aperti: molto dipenderà soprattutto dalle condizioni di Kucka, che in caso di forfait lascerebbe il posto ad Alberto Grassi che completerebbe così una mediana nella quale Hernani verrà provato come playmaker titolare, con l’esperienza di Barillà a supporto sull’altro versante del campo. La difesa del Parma è per quattro quinti confermata rispetto allo scorso campionato: il volto nuovo è quello di Laurini arrivato dalla Fiorentina, la coppia centrale davanti a Sepe è sempre composta da Iacoponi e Bruno Alves mentre a sinistra giocherà Gagliolo, a meno che non venga schierato Gazzola che ad ogni modo c’era anche un anno fa. Il tridente offensivo sembra già essere quello che affronterà tutta l’annata: Karamoh e Gervinho le due frecce esterne, Roberto Inglese il centravanti che proverà a migliorare il bottino di 9 gol realizzato nel 2018-2019 (e senza infortunio sarebbe probabilmente arrivato in doppia cifra).

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri lascerà la direzione di Parma Juventus a Giovanni Martusciello, intanto ha dato le sue indicazioni per il primo 4-3-3 bianconero: i ballottaggi aperti sembrano essere Khedira-Ramsey a centrocampo, Bernardeschi-Douglas Costa a destra e Dybala-Higuain-Mandzukic davanti a tutti, dovendo specificare che per quanto riguarda il tridente offensivo c’è anche la possibilità che la Joya operi sulla corsia, con tante possibili soluzioni. In mediana, per di più, Khedira resta in vantaggio e così anche Rabiot sul centrosinistra, ma il francese è impegnato nel testa a testa con il connazionale Matuidi senza dimenticarsi di Emre Can. Insomma: davvero la rosa della Juventus è troppo abbondante in questo momento. Pjanic avrà in mano le chiavi del gioco, mentre De Ligt si prepara all’esordio prendendo il posto di un Bonucci che dovrà sgomitare per guadagnare spazio. Chiellini sarà l’altro centrale difensivo a protezione di Szczesny, i terzini invece dovrebbero essere i due brasiliani Danilo e Alex Sandro.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 10 Hernani, 17 Barillà ; 7 Karamoh, 9 Inglese, 27 Gervinho

A disposizione: 34 Colombi, 53 Alastra, 23 Gazzola, 3 Dermaku, 8 A. Grassi, 15 Brugman, 21 Scozzarella, 44 Kulusevski, 93 Sprocati, 30 Ceravolo, 11 Cornelius, 26 Siligardi

Allenatore: Roberto D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 77 Buffon, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 28 Demiral, 8 Ramsey, 30 Bentancur, 23 Emre Can, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 21 Higuain, 17 Mandzukic, 11 Douglas Costa

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Perin, Pjaca



© RIPRODUZIONE RISERVATA